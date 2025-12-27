Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Thajsko a Kambodža sa dohodli na okamžitom prímerí

Na tejto fotografii, ktorú zverejnila agentúra Agence Kampuchea Press (AKP), stojí kambodžský minister obrany Tea Seiha (v strede vľavo) spolu s thajským ministrom obrany Natthaphonom Narkphanitom (v strede vpravo) na zasadnutí Všeobecného hraničného výboru v provincii Chanthaburi v Thajsku v sobotu 27. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Podľa vyhlásenia budú krajiny spolupracovať aj v oblasti odstraňovania mín a boja proti počítačovej kriminalite.

Autor TASR
Bangkok/Phnom Pénh 27. decembra (TASR) - Thajsko a Kambodža sa v sobotu dohodli na „okamžitom“ prímerí, uviedli obe krajiny v spoločnom vyhlásení, v ktorom sa zaviazali ukončiť týždne trvajúce pohraničné potýčky. Prímerie prichádza po troch dňoch intenzívnych rokovaní medzi krajinami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Decembrové boje narušili predchádzajúce prímerie. Podľa miestnych predstaviteľov si vyžiadali viac než 40 obetí na životoch na oboch stranách a približne milión ľudí muselo opustiť svoje domovy.

„Obe strany sa dohodli na okamžitom prímerí po podpísaní tohto spoločného vyhlásenia s účinnosťou od 12.00 h (6.00 h SEČ) 27. decembra 2025. Prímerie sa týka všetkých typov zbraní, vrátane útokov na civilistov, civilné objekty a infraštruktúru a vojenské ciele oboch strán, vo všetkých prípadoch a vo všetkých oblastiach,“ uvádza sa vo vyhlásení osobitného všeobecného pohraničného výboru oboch krajín, ktoré vydala kambodžská strana.

Obe strany sa taktiež dohodli na zmrazení všetkých pohybov vojsk a umožnení civilistom žijúcim v pohraničných oblastiach čo najskôr sa vrátiť domov.

Podľa vyhlásenia budú krajiny spolupracovať aj v oblasti odstraňovania mín a boja proti počítačovej kriminalite.

Dlhoročný spor o hranicu medzi oboma krajinami juhovýchodnej Ázie prerástol v júli do päťdňovej vojny. Dohodu o prímerí vtedy sprostredkovali malajzijský premiér Anwar Ibrahim a americký prezident Donald Trump, ktorý bol prítomný aj na podpísaní širšej mierovej dohody v Kuala Lumpure v októbri. Obe strany sa ale odvtedy navzájom obviňovali z jej porušenia.
