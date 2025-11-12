< sekcia Zahraničie
Thajsko a Kambodža sa navzájom obviňujú z obnovenia bojov
Mierové dohody vychádzajú z prímeria, ktoré koncom júla pomohol sprostredkovať americký prezident Donald Trump.
Autor TASR,aktualizované
Bangkok 12. novembra (TASR) - Thajsko a Kambodža sa v stredu vzájomne obviňovali z nových útokov v pohraničí. Agentúra AFP pripomína, že Thajsko pred dvoma dňami oznámilo pozastavenie uplatňovania mierovej zmluvy so susednou Kambodžou, píše TASR.
Kambodžský minister informácií pre AFP uviedol, že „thajskí vojaci začali paľbu na civilistov“ a zranili najmenej päť ľudí v provincii Banteay Meanchey na severe krajiny.
Predseda kambodžskej vlády Hun Manet neskôr v stredu uviedol, že najnovší stret si vyžiadal najmenej jednu obeť. „Odsudzujem použité násilie Thajska voči kambodžským civilistom v dedine Prey Chan 12. novembra 2025 neskoro popoludní, pri ktorom utrpeli zranenia traja kambodžskí civilisti a jeden z nich zahynul,“ vyhlásil v príspevku na Facebooku.
Zástupca hovorcu Kráľovskej thajskej armády novinárom povedal, že vojaci počuli okolo 16.00 h miestneho času (10.00 h SEČ) z kambodžskej strany streľbu z krátkych zbraní, ale ju neopätovali. „Predpokladá sa, že ide o provokáciu zo strany Kambodže,“ dodal zástupca hovorcu.
Pozastavenie uplatňovania mierovej dohody Thajsko oznámilo po zranení štyroch vojakov pri výbuchu nášľapnej míny na spoločnej hranici. Kambodža na kroky Thajska bezprostredne nereagovala, no podobné obvinenia v minulosti viackrát odmietla.
Mierovú dohodu popísali lídri krajín 26. októbra v malajzijskom Kuala Lumpure. Zmluva má oficiálne ukončiť všetky vzájomné nepriateľské akcie a vyzýva na rozvíjanie dobrých a priateľských susedských vzťahov.
Mierové dohody vychádzajú z prímeria, ktoré koncom júla pomohol sprostredkovať americký prezident Donald Trump. Dlhotrvajúci pohraničný spor o vymedzenie hranice medzi Kambodžou a Thajskom v oblasti známej ako Smaragdový trojuholník prerástol v tom čase do ozbrojeného konfliktu.
Pri pohraničných zrážkach zahynulo najmenej 43 ľudí a státisíce civilistov na oboch stranách bolo nútených opustiť svoje domovy. Napriek deklarovanému prímeriu sa Thajsko a Kambodža obviňovali z jeho porušovania.
