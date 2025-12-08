< sekcia Zahraničie
Thajsko a Kambodža sa vzájomne obvinili z útokov na spornej hranici
Pri nových zrážkach zahynul najmenej jeden thajský vojak a štyria utrpeli zranenia, uviedla armáda Thajska, podľa ktorého na vojakov spustili streľbu kambodžské jednotky.
Autor TASR
Bangkok 8. decembra (TASR) - Thajsko uskutočnilo letecké útoky pozdĺž svojej spornej hranice s Kambodžou, oznámila v pondelok thajská armáda. Obe krajiny sa navzájom obvinili z porušenia prímeria sprostredkovaného prezidentom USA Donaldom Trumpom, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.
Pri nových zrážkach zahynul najmenej jeden thajský vojak a štyria utrpeli zranenia, uviedla armáda Thajska, podľa ktorého na vojakov spustili streľbu kambodžské jednotky. „Thajská strana teraz začala používať lietadlá na údery na vojenské ciele vo viacerých oblastiach,“ píše sa vo vyhlásení.
Kambodžské ministerstvo obrany uviedlo, že thajská armáda zaútočila na kambodžské jednotky v dvoch pohraničných provinciách. Podľa vyhlásenia k tomu došlo po niekoľkých dňoch provokatívnych akcií, pričom kambodžské sily neuskutočnili odvetný úder.
Dlhoročný spor o hranicu medzi krajinami juhovýchodnej Ázie prerástol v júli do päťdňovej vojny. Dohodu o prímerí sprostredkovali malajzijský premiér Anwar Ibrahim a Trump, ktorý bol prítomný aj na podpísaní širšej mierovej dohody v Kuala Lumpure v októbri.
Júlové boje, pri ktorých susedné krajiny použili aj rakety a ťažké delostrelectvo, si vyžiadali najmenej 48 mŕtvych a z domovov podľa odhadov dočasne vyhnali 300.000 ľudí.
Thajsko v novembri oznámilo, že pozastavuje plnenie dohody o prímerí s Kambodžou po výbuchu míny, pri ktorom utrpeli zranenia jeho vojaci.
