Thajského expremiéra presunuli z väzenia do nemocnice

Bangkok 23. augusta (TASR) - Bývalého thajského premiéra Tchaksina Šinavatru v stredu presunuli z väzenia do policajnej nemocnice. Súd ho v utorok odsúdil na osem rokov väzenia krátko po tom, ako sa po 15 rokoch strávených v exile vrátil do vlasti. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Sedemdesiatštyriročný expremiér má viacero zdravotných ťažkostí. Väzenské zdravotnícke úrady uviedli, že sa uňho vyskytla nespavosť, vysoký krvný tlak a nízke množstvo kyslíka v krvi. Do nemocnice ho previezli na odporúčanie lekára s cieľom zabrániť ohrozeniu jeho života.



"Má viacero ochorení, ktorým je potrebné venovať starostlivosť, a väzenská nemocnica nemá na to správne vybavenie," uviedol predstaviteľ thajských väzenských úradov Sitthi Sutivong.



Expremiéra a miliardára podľa správ thajských médií hospitalizovali na 14. poschodí policajnej nemocnice v súkromnom VIP apartmáne, odkiaľ má výhľad na exkluzívne golfové ihrisko v Bangkoku.



Tchaksinovu vládu zvrhla vojenská junta ešte v roku 2006. O dva roky neskôr sa uchýlil do exilu, aby sa vyhol väzeniu, nikdy sa však neprestal vyjadrovať k záležitostiam kráľovstva a zostal politicky aktívny. Opakovane sa pritom zaviazal vrátiť sa do vlasti.



Tchaksina v neprítomnosti odsúdili v niekoľkých trestných prípadoch súvisiacich okrem iného s korupciou, zneužitím právomocí či pohŕdaním monarchiou, ktoré on sám označil za politicky motivované.



Utorňajší rozsudok sa vzťahuje na tri z týchto prípadov. Polícia ho zatkla bezprostredne po tom, ako jeho súkromné lietadlo pristálo na letisku v Bangkoku.