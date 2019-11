Francúzsky turista zomrel v Thajsku, keď si chcel urobiť selfie

Bangkok 15. novembra (TASR) - Francúzsky turista prišiel o život, keď sa chcel odfotografovať pri vodopáde v Thajsku. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na miestnu políciu.



Nešťastie sa stalo vo štvrtok popoludní na turistami vyhľadávanom ostrove Koh Samui. Tridsaťtriročný muž spadol do vodopádu s názvom Na Mueng 2. Na tom istom mieste zomrel pred niekoľkými mesiacmi španielsky turista.



Podľa jedného z príslušníkov polície ide o dosť nebezpečnú oblasť, na ktorú upozorňuje tabuľa s nápisom "Nevstupovať".



"Niektorí turisti si možno chcú urobiť lepšie fotografie, ale je to dosť strmé a klzké a on sa pošmykol," uviedol policajt a dodal, že kamarát, ktorý Francúza sprevádzal, ho videl, ako fotografoval a spadol z výšky zodpovedajúcej trojposchodovému domu.



Polícia už kontaktovala jeho rodinu. Aj keď koroner správu ešte nevydal, polícia sa domnieva, že turista zomrel na následky roztrieštenia lebky.