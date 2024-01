Thajsko hlási 18 mŕtvych pri výbuchu v továrni na zábavnú pyrotechniku

Bangkok 17. januára (TASR) - Najmenej 18 ľudí prišlo o život pri stredajšom výbuchu v továrni na zábavnú pyrotechniku v strednom Thajsku. Pre agentúru AFP to uviedol jeden zo záchranárov.



Polícia potvrdila, že nešťastie v provincii Supchanburj si vyžiadalo niekoľko mŕtvych, no presný počet obetí ešte preveruje.



Informácie o príčine výbuchu neboli bezprostredne známe. Na záberoch nakrútených záchrannými zložkami bolo vidno, že z továrne zostali po výbuchu len trosky.



Regionálny policajný predstaviteľ podľa agentúry AP povedal, že v čase výbuchu bolo v továrni 20 - 30 pracovníkov, no nikoho nenašli živého.



Agentúra AP citovala záchranára, podľa ktorého je ťažké určiť počet obetí, pretože telá sú roztrhané na kusy.



Vlani v júli výbuch v sklade zábavnej pyrotechniky v meste Sungai Kolok v provincii Nárátchivát ležiacej na juhu Thajska zabil desať ľudí a viac ako 100 utrpelo zranenia.



V Thajsku opakovanie dochádza k podobným smrteľným nehodám v dôsledku nedodržiavania bezpečnostných predpisov.