Hotely na populárnych thajských plážach musia byť zajtra zatvorené

Bangkok 3. apríla (TASR) – Hotely na obľúbených plážach v thajských provinciách Phuket a Chonburi dostali príkaz od soboty zavrieť. Ide o najnovšie opatrenie krajiny v snahe zastaviť šírenie nového koronavírusu, informovala tlačová agentúra DPA.



Hotely na ostrove dovolenkárov Phuket a v provincii Chonburi, kde sa nachádza aj letovisko Pattája známe štvrťou "červených svetiel", musia od soboty zatvoriť na neurčitý čas. Nariadenie vydali guvernéri oboch provincií.



Hotely musia prestať prijímať nových hostí, ale môžu ostať otvorené dovtedy, kým prítomní hostia nedokončia svoje pobyty - podmienkou je, že každý hotel musí okresným úradom odovzdať mená a počty týchto hostí.



Thajská vláda minulý týždeň vyhlásila stav núdze, ktorý bude platiť prinajmenšom do 30. apríla, pričom premiér dostal rozsiahle právomoci na zavádzanie obmedzení a na vynucovanie ich dodržiavania.



Dnes začína celoštátny zákaz vychádzania, ktorý bude platiť každodenne od 22:00 do 04:00 miestneho času, oznámil včera premiér Prajut Čan-o-ča.



Prajut zároveň udelil právomoci guvernérom všetkých provincií, aby vytvárali vlastné opatrenia na zastavenie nového koronavírusu, ktorý sa šíri vo väčšine provincií.



Veľké, hlavné provincie vrátane Bangkoku nariadili zatvorenie väčšiny lokalít, kde sa stretávajú ľudia, napríklad nákupných centier, škôl, športových klubov a barov. Supermarkety a obchody so zmiešaným tovarom ostávajú cez deň otvorené, pričom reštaurácie môžu ponúkať len jedlo "so sebou" a donášku jedla.



Vstup do krajiny je takisto mimoriadne prísne obmedzený. Thajsko hlásilo celkovo 1978 prípadov nákazy novým koronavírusom a 19 úmrtí, ako ukazujú údaje ministerstva pre verejné zdravie poskytnuté v piatok.