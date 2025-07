Thajsko je otvorené rokovaniam o ukončení konfliktu s Kambodžou

Bangkok 25. júla (TASR) - Thajsko je otvorené bilaterálnym i sprostredkovaným rokovaniam o ukončení krvavého pohraničného konfliktu s Kambodžou. Informoval o tom v piatok hovorca thajského ministerstva zahraničných vecí Nikorndej Balankura, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Sprostredkovanie rokovaní podľa hovorcu ponúkli Spojené štáty, Čína a súčasný predsednícky štát Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) Malajzia. „Sme pripravení. Ak chce Kambodža túto záležitosť vyriešiť diplomatickou cestou, bilaterálne, či dokonca prostredníctvom Malajzie, sme pripravení. Zatiaľ sme však nedostali žiadnu odpoveď.“ uviedol Nikorndej Balankura pre agentúru AFP.



„Stojíme si za svojím stanoviskom, že bilaterálny mechanizmus je najlepším východiskom. Ide o konfrontáciu medzi dvoma krajinami. Naše dvere sú stále otvorené,“ vyhlásil hovorca v rozhovore pre Reuters.



Úradujúci thajský premiér Pchúmtcham Véčajačaj v piatok ráno varoval, že ozbrojené potýčky by mohli prerásť do vojny. Doteraz na thajskej strane zomrelo najmenej 14 civilistov a jeden vojak.



V noci na štvrtok došlo v spornej oblasti na hraniciach Kambodže a Thajska k ozbrojeným potýčkam medzi vojakmi. Kambodža na územie svojho suseda vypálila niekoľko rakiet a delostreleckých granátov, zatiaľ čo thajská armáda šiestimi stíhačkami F-16 podnikla letecké útoky na dva kambodžské vojenské objekty.



V piatok večer sa podľa zdrojov agentúry AFP v sídle OSN v New Yorku v súvislosti s konfliktom medzi krajinami uskutoční mimoriadne neverejné zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, o ktoré vo štvrtok požiadal kambodžský premiér Hun Manet.



Obe krajiny vedú dlhotrvajúci spor o vymedzenie hranice v oblasti známej ako Smaragdový trojuholník. V máji prerástol do cezhraničných potýčok s jednou obeťou v radoch thajských vojakov. Odvtedy si obe strany navzájom posielajú odkazy a prijímajú odvetné opatrenia. Thajsko obmedzilo cezhraničný styk a Kambodža zastavila dovoz niektorých surovín a potravín. Štvrtkový konflikt vypukol iba krátko po tom, čo si krajiny navzájom vyhostili svojich diplomatických zástupcov.