Macron na summite APEC odmietol konfrontáciu

Bangkok 18. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron predostrel v piatok svoju víziu toho, ako by sa Francúzsko mohlo angažovať v ázijsko-tichomorskom regióne, a tejto súvislosti vyzval na ukončenie konfrontácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Francúzsko chce podľa Macrona v spomínanom regióne zohrať stabilizačnú úlohu. "Neveríme v hegemóniu, neveríme v konfrontáciu, verím v stabilitu," uviedol na jednom zo stretnutí, ktoré sa konalo popri summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v thajskom Bangkoku.



Podľa Macrona by mali svoju úlohu zohrať všetky regionálne mocnosti vrátane Francúzska, ktorého územie sa rozkladá aj v Indickom a Tichom oceáne – napríklad ostrovy Réunion, Nová Kaledónia či Francúzska Polynézia.



Macron sa na summite skupiny APEC snaží podľa AFP znovu nastoliť francúzsku stratégiu v tichomorskom regióne v čase narastajúcej konkurencie zo strany Číny.



"Sme v džungli, kde máme dvoch veľkých slonov, ktorí sa snažia byť stále nervóznejší. Ak budú veľmi nervózni a začnú vojnu, stane sa z toho problém pre celý zvyšok tejto džungle. Je teda potrebná spolupráca veľkého množstva iných zvierat – tigrov, opíc a tak ďalej," uviedol šéf Elyzejského paláca.



Macron poukázal na to, že medzinárodné spoločenstvo v súčasnosti čelí rôznym krízam od klimatickej po ekonomickú a tie sa navzájom prekrývajú. Cieľom francúzskej indo-tichomorskej stratégie je v tomto prostredí poskytnúť dynamickú rovnováhu. Ide o to, "ako poskytnúť istú stabilitu a rovnováhu, pričom ani jedna nemôže prevládať nad druhou, nemôže ísť o konfrontáciu dvoch veľkých mocností", uviedol francúzsky prezident.



V súvislosti s vojnou na Ukrajine Macron povedal, že je to jeden z hlavných zdrojov nestability vo svete. Podľa jeho slov by všetky krajiny v Ázii aj inde vo svete mali v tejto otázke konať.