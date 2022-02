Thajsko môže obmedziť cestovanie, upozorňuje rezort zahraničných vecí

Bratislava 21. februára (TASR) - Thajsko môže v krátkom čase obmedziť cestovanie alebo zaviesť nové pravidlá, napríklad pre vysoký počet nakazených alebo nový variant koronavírusu. Upozorňuje na to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Rezort diplomacie odporúča, aby sa cestujúci informovali vo svojich cestovných kanceláriách alebo leteckých spoločnostiach o akýchkoľvek zmenách pravidiel, ktoré môžu zmeniť podmienky cesty do Thajska alebo návratu domov.



MZVEZ upozorňuje na možný pozitívny PCR test pri povinnom testovaní na prvý a piaty deň po príchode do krajiny. "V takom prípade je nutné počítať so zmenou cestovných plánov a nutnosťou zostať v povinnej hotelovej alebo nemocničnej karanténe do doby, dokiaľ testovanie nepreukáže negatívny výsledok," uvádza. Pripomína, že v prípade silnejších prejavov nákazy bude potrebné vyhľadať liečbu, a preto treba dbať na kvalitné poistenie a počítať s možným zvýšením nákladov na pobyt.



Turisti by sa mali pred cestou do Thajska uistiť, že majú prístup k dostatočným financiám v prípade potreby, radí rezort diplomacie. Mali by si tiež skontrolovať poistenie, čo pokrýva a nepokrýva v prípade pozitívneho testu a pri zmene pandemických podmienok v krajine. "Poistenie často nepokrýva náklady spojené s povinnou karanténou v prípade, ak nemáte symptómy a podstupujete karanténu v hoteli," poukazuje ministerstvo.



Cestujúci by tiež podľa MZVEZ mali byť pripravení na možné predĺženie pobytu pre nečakané udalosti počas pandémie. Pred návratom domov si majú ľudia skontrolovať platnosť thajských víz, či neprekročili povolenú dĺžku pobytu v dôsledku povinnej karantény. "Túto záležitosť musíte komunikovať priamo s imigračným úradom, inak vám hrozí pokuta, ktorú od vás budú požadovať thajské úrady pri odchode z krajiny," uviedol rezort.