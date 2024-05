Na JIS-ke zostáva 20 ľudí z lietadla, ktoré postihli silné turbulencie

Bangkok 23. mája (TASR) - Dvadsať ľudí z lietadla spoločnosti Singapore Airlines, ktoré sa v utorok dostalo do silných turbulencií v juhovýchodnej Ázii, zostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti. Oznámil to riaditeľ nemocnice v thajskom Bangkoku, uvádza agentúra Reuters, na ktorú sa odvoláva TASR.



Na palube lietadla Boeing 777, ktoré vzlietlo z Londýna v pondelok večer a smerovalo do Singapuru, sa nachádzalo 211 pasažierov a 18 členov posádky. Po silných turbulenciách nad Mjanmarskom však muselo núdzovo pristáť na medzinárodnom letisku Suvarnabhumi v Bangkoku.



Spoločnosť Signapore Airlines neskôr potvrdila, že na palube v dôsledku turbulencií zahynula jedna osoba a desiatky ďalších utrpeli zranenia.



Liečbu v súčasnosti podstupuje 40 ľudí, z nich 22 má poranenú miechu a šiesti majú poranenia mozgu a lebky, povedal riaditeľ bangkockej nemocnice Samitivej Srinakarin.



Naďalej zostáva nejasné, čo tieto turbulencie spôsobilo, podľa odborníčky na letectvo a cestovný ruch Anity Mendirattovej však boli v tomto prípade mimoriadne nezvyčajné.