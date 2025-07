Thajsko obmedzilo diplomatické vzťahy s Kambodžou

Bangkok/Phnom Pénh - Thajsko stiahlo svojho veľvyslanca z Kambodže a vyhostilo jej diplomatického zástupcu, oznámila v stredu vládna Strana pre Thajčanov. Rozhodnutiu predchádzal nový incident v rámci napätia na hraniciach, kde pri výbuchu míny prišiel o nohu thajský vojak. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Vyšetrovanie thajskej armády podľa vlády preukázalo, že Kambodža v spornej pohraničnej oblasti umiestnila nové míny, ktoré tam pohraničné hliadky predtým nenašli. Ministerstvo zahraničných vecí preto v tejto súvislosti predložilo Kambodži oficiálny protest.



Dlhotrvajúci spor o vymedzenie hranice medzi Kambodžou a Thajskom sa týka oblasti známej ako Smaragdový trojuholník. V máji prerástol do cezhraničných stretov s jednou obeťou v radoch thajských vojakov. Odvtedy si obe strany navzájom posielajú odkazy a prijímajú odvetné opatrenia. Thajsko obmedzilo cezhraničný styk a Kambodža zastavila dovoz niektorých surovín a potravín.



Pri najnovšom incidente utrpelo v dôsledku výbuchu míny zranenia päť členov thajskej vojenskej hliadky. Jeden z nich prišiel o nohu, uviedla armáda.



Thajská vláda v reakcii súhlasila s návrhom ozbrojených síl zatvoriť niekoľko hraničných priechodov. Okrem toho rozhodla aj o znížení úrovne diplomatických vzťahov s Kambodžou - stiahnutím svojho veľvyslanca a vyhostením kambodžského ambasádora.



Cezhraničný spor má aj politické rozmery. V Thajsku preň nedávno ústavný súd pozastavil výkon funkcie premiérke Pethongthán Šinavatrovej, a to pre začatie vyšetrovania v prípade uniknutej nahrávky jej telefonického rozhovoru s bývalým premiérom a súčasným predsedom Senátu kambodžského parlamentu Hun Senom, v ktorom kritizovala veliteľa thajskej armády.



Kambodža zase avizovala, že od budúceho roka uvedenie do platnosti zákon o brannej povinnosti, ktorý parlament schválil v roku 2006 a ktorým armáda začne odvádzať civilistov.