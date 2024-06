Thajsko obnovuje vysielanie svojich robotníkov do Izraela

Tel Aviv/Bangkok 24. júna (TASR) - Thajsko tento týždeň po osemmesačnej prestávke obnoví vysielanie svojich poľnohospodárskych robotníkov do Izraela. Podľa spravodajského webu The Times of Israel (TOI) do konca roka by ich počet mal dosiahnuť viac ako 10.000, informuje TASR.



Pred vypuknutím vojny v palestínskom Pásme Gazy vlani v októbri pracovalo v sektore poľnohospodárstva v Izraeli približne 30.000 thajských robotníkov, ktorí tvorili jednu z najväčších skupín migrujúcich pracovníkov v Izraeli.



Podľa thajskej vlády pri vpáde a útoku palestínskych kománd na juhu Izraela zo 7. októbra 2023 bolo zabitých 39 Thajčanov a ďalších 32 ich bolo zajatých a odvlečených do Pásma Gazy. O šiestich Thajčanoch sa predpokladá, že sú stále v palestínskom zajatí.



Prvá skupina - asi 100 poľnohospodárskych robotníkov z Thajska - odcestuje do Izraela v utorok. Ďalší ich budú nasledovať začiatkom júla.



O prácu v Izraeli má záujem mnoho Thajčanov, najmä z vidieka na severovýchode krajiny. V Izraeli totiž majú vyššie mzdy, ktoré mnohým z nich umožnia dostať sa zo špirály dlhov, ktoré sú problémom miliónov ľudí v Thajsku - druhej najväčšej ekonomike juhovýchodnej Ázie.



Vzhľadom na udalosti zo 7. októbra 2023 thajská vláda požiadala úrady v Izraeli o spoluprácu pri komunikácii so zamestnávateľmi, aby prijali opatrenia zaisťujúce bezpečnosť thajských pracovníkov.