Thajsko obvinilo Kambodžu z porušenia prímeria a hlási ďalšie boje

Bangkok 29. júla (TASR) - Thajská armáda v utorok obvinila Kambodžu z porušenia prímeria len deň po tom, ako ho obe krajiny uzavreli. Napriek dohode o pozastavení bojov zrážky na spoločnej hranici pokračovali, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



„Po vyhlásení prímeria boli v oblasti Phu Makua hlásené nepokoje vyvolané Kambodžou, ktoré viedli k prestrelkám medzi obomi stranami, a tie pokračovali až do rána,“ uviedol predstaviteľ thajskej armády. „Okrem toho došlo k zrážkam aj v oblasti Sam Taet, ktoré pokračovali až do 5.30 h miestneho času (0.30 h SELČ),“ dodal.



Agentúra AP informovala, že kambodžské ministerstvo obrany tvrdenia Bangkoku poprelo. „Po nadobudnutí platnosti prímeria nedošlo na žiadnom fronte k ozbrojenému konfliktu. Dodržiavanie prímeria je pevným rozhodnutím kambodžského vedenia,“ uviedla hovorkyňa ministerstva. Dodala, že vojenskí velitelia oboch krajín sa majú na základe dohody o prímerí v utorok stretnúť.



Malajzijský premiér Anwar Ibrahim v pondelok oznámil, že Thajsko a Kambodža súhlasili s bezpodmienečným prímerím s cieľom ukončiť pohraničné strety. Úradujúci thajský premiér Pchúmtcham Véčajačaj a kambodžský premiér Hun Manet privítali výsledok ich spoločného stretnutia.



Ozbrojený konflikt si od štvrtka vyžiadal najmenej 35 mŕtvych a v jeho dôsledku bolo vysídlených už viac ako 200.000 ľudí.



Thajsko a Kambodža vedú dlhotrvajúci spor o vymedzenie hranice v oblasti známej ako Smaragdový trojuholník. V máji prerástol do cezhraničných potýčok s jednou obeťou v radoch thajských vojakov. Odvtedy obe strany prijímajú odvetné opatrenia. Thajsko obmedzilo cezhraničný styk a Kambodža zastavila dovoz niektorých surovín a potravín. Konflikt eskaloval vo štvrtok iba krátko po tom, čo Thajsko vyhostilo kambodžského veľvyslanca a stiahlo z Phnom Penhu toho svojho v reakcii na zranenie thajského vojaka, ktorý v spornom hraničnom pásme stúpil na nášľapnú mínu. Bangkok obvinil svojho suseda, že oblasť zamínováva.