Thajsko od pondelka uvoľní ďalšie opatrenia proti koronavírusu

Bangkok 29. mája (TASR) – Thajská vláda dnes oznámila ďalšie uvoľnenie opatrení zameraných na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Vláda povolí otvorenie ďalších obchodov a skráti zákaz vychádzania, píše agentúra DPA.



V krajine sa od pondelka opäť otvoria kiná, zoologické záhrady aj masážne salóny, uviedol šéf Národnej bezpečnostnej rady. Zákaz vychádzania v Thajsku platil od jedenástej večer do štvrtej ráno. Po novom bude platiť iba do tretej ráno.



Thajsko začalo opatrenia uvoľňovať z dôvodu klesajúceho počtu nových prípadov nákazy. Už skôr v máji vláda umožnila za sprísnených podmienok otvoriť reštaurácie, obchodné centrá, trhy a niektoré ďalšie podniky.



Obchodné centrá sa musia zatvoriť do deviatej večer. Zákazníci masážnych salónov budú povinní nosiť rúška alebo inú ochranu tváre. Mnohé obchody od zákazníkov vyžadujú, aby sa registrovali vopred. Naďalej zostávajú zatvorené napríklad bary alebo športové štadióny.



Thajsko zaznamenalo v uplynulých dňoch menej ako desať prípadov nákazy denne. Počas vrcholu epidémie to bolo 100 a viac prípadov za deň. Celkovo sa v krajine nakazilo 3076 ľudí, 57 chorobe COVID-19 podľahlo.