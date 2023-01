Thajsko od turistov nebude žiadať potvrdenie o očkovaní proti covidu

Bangkok 9. januára (TASR) - Thajsko zrušilo v pondelok opatrenie, na základe ktorého sa mali ľudia prichádzajúci do krajiny preukazovať potvrdením o očkovaní proti koronavírusu. Jeho zavedenie pritom oznámilo len tento víkend, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Podľa thajského ministra zdravotníctva Anutina Charnvirakula bolo opatrenie nevhodné. Skupina odborníkov preto rozhodla, že nie je potrebné, pretože vo svete už bolo proti covidu zaočkované dostatočné množstvo ľudí.



Minister tiež uviedol, že do Thajska budú bez obmedzení môcť prísť aj ľudia neočkovaní proti koronavírusu.



Iba v sobotu pritom thajské letecké úrady oznámili, že od pondelka sa budú musieť cestujúci preukazovať potvrdením o očkovaní. Stalo sa to len krátko pred očakávaným nárastom počtu turistov z Číny, kde po zrušení niektorých pandemických opatrení prudko narástol počet nových prípadov nákazy koronavírusom.



V pondelok v Thajsku pristálo prvé lietadlo z Číny od začiatku pandémie a za prvý deň obnovenia letov malo priletieť 3465 čínskych turistov. Podľa šéfa rezortu zdravotníctva sa očakáva, že do Thajska celkovo zavíta sedem až desať miliónov čínskych cestovateľov. "Je to dobré znamenie pre thajský turistický sektor... ekonomika krajiny sa rýchlo zotaví po tom, čo bola v uplynulých troch rokoch poškodená covidom," uviedol Anutin.



Thajsko je celosvetovo jednou z najobľúbenejších cestovateľských destinácii v Ázii a po vlaňajšom zrušení prísnych obmedzení pre vstup do krajiny zaznamenáva vysoký prílev turistov. Len v novembri ich bolo 1,75 milióna, čo je výrazne viac ako vlani, keď platili prísne obmedzenia pre lety a príchody zahraničných cestovateľov.