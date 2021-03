Thajsko odkladá očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca

Bangkok 12. marca (TASR) - Thajsko odložilo očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca po tom, čo k takémuto kroku pre obavy z krvných zrazenín pristúpilo niekoľko európskych krajín, oznámili v piatok tamojšie úrady zdravotníctva. Informovala o tom agentúra AFP.



Kráľovstvo malo začať s očkovaním v piatok, prvým zaočkovaným mal byť premiér Prajut Čanóčchá.



"Vakcína musí byť pre Thajčanov bezpečná, nemusíme sa ponáhľať," povedal na tlačovej konferencii poradca výboru pre vakcíny proti ochoreniu COVID-19 Pijasakol Sakolsatajátchón. "Hoci je vakcína od spoločnosti AstraZeneca kvalitná, niektoré krajiny sa rozhodli počkať. Urobíme to isté."



Tento krok prichádza po tom, čo Dánsko, Nórsko a Island deň predtým pozastavili používanie tejto vakcíny. Rakúsko stiahlo z obehu výrobnú šaržu vakcíny po tom, čo niekoľko dní po očkovaní zomrela 49-ročná zdravotná sestra na "vážne problémy so zrážaním krvi".



Stále však neexistuje preukázaná súvislosť medzi vakcínou a vedľajšími účinkami vo forme krvných zrazenín. Dánsko zdôraznilo, že jeho postup je iba preventívny, pretože podrobnejšie skúma riziká.



"Počkáme si na závery Dánska a Rakúska, na dôkazy, či to spôsobila vakcína, a ak áno, či iba táto konkrétna šarža," povedal virológ Jong Pchúvónvan a dodal, že šarža, ktorú Thajsko dostalo, bola vyrobená v Ázii.



Thajsko dosiaľ zaznamenalo 26.000 prípadov nákazy koronavírusom a 85 súvisiacich úmrtí. Od minulého mesiaca očkuje čínskou vakcínou od firmy Sinovac, ako prví boli zaočkovaní zdravotníci.