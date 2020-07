Thajsko odmieta tvrdenie, že využíva makaky na zber kokosových orechov

Bangkok 7. júla (TASR) - Thajská vláda v utorok odmietla obvinenia združenia na ochranu zvierat, podľa ktorých sa v Thajsku na zber kokosových orechov používajú vycvičené makaky, pričom sú často vystavené krutému zaobchádzaniu. Informovala o tom agentúra AP.



Thajský minister obchodu Čurin Laksonvisit rozhodne odmietol tvrdenie organizácie Ľudia za etické zaobchádzanie so zvieratami (PETA), podľa ktorého sa v Thajsku s vycvičenými makakmi zaobchádza ako so "strojmi na zber kokosových orechov".



Minister vyhlásil, že zber kokosov opicami nie je hlavnou metódou zberu úrody v tomto odvetví. Dodal, že takéto zvieratá sú väčšinou atrakciou pre turistov, a nie sú týrané.



Zástupcovia PETA tvrdia, že v Thajsku našli osem miest, kde sú makaky nútené zbierať kokosové orechy určené na export do celého sveta. Samce dokážu denne natrhať až 1000 kusov. Človek je za rovnaký čas schopný obrať 80 kokosových orechov, poznamenala AP.



Zistenia o zaobchádzaní s makakmi mali za následok, že niekoľko britských obchodných reťazcov stiahlo z ponuky kokosový olej a ďalšie produkty obsahujúce kokos.



Tejto kampani PETA pomohlo, keď jej vyjadrila podporu snúbenica britského premiéra Carrie Symondsová.



Minister Čurin Laksonvisit v utorok uviedol, že kampaň PETA ovplyvnila predaj kokosových orechov a výrobkov z neho nielen v Británii, ale aj v ďalších európskych krajinách. Informoval, že zástupcovia jeho rezortu sa v stredu zídu s vybranými pestovateľmi a pozvú zahraničných diplomatov, aby sa presvedčili, ako sa robí zber kokosov.



Jedna cvičiteľka opíc v provincii Surát Tchání na juhu Thajska však pre agentúru Associated Press uviedla, že opice sa stále používajú na zber kokosových orechov, ale dopyt po nich je menší. Dodala, že to súvisí aj s pestovaním nižších kokosových paliem, takže ich plody sa zbierajú iným spôsobom.



Vyhlásila tiež, že väčšina majiteľov sa o svoje opice stará dobre a zaobchádza s nimi rovnako ako s domácimi miláčikmi. Pripustila však, že medzi chovateľmi existujú určité výnimky, pričom vyhlásila, že "musíme upozorniť na tých, ktorí sa dopúšťajú krivdy, a viesť ich k náprave".



PETA svojho času informovala, že v Thajsku našla aj "opičie školy", kde sa zvieratá cvičia na zber ovocia a na pobavenie turistov tiež jazdiť na bicykli alebo hrať basketbal.



"Mnoho z nich bolo odchytených ako mláďatá a je u nich zrejmé stereotypné správanie, ktoré svedčí o tom, že tie zvieratá žijú vo veľkom strese," oznámila k týmto zariadeniam PETA.