Thajsko otvorí hranice pre turistov v rámci cestovateľských bublín

Bangkok 12. júna (TASR) - Thajsko otvorí svoje hranice pre turistov z krajín s nízkym počtom prípadov nákazy koronavírusom. Presný dátum však vláda nestanovila, uviedli v piatok podľa agentúry AFP jej predstavitelia.



Thajsko uzavrelo štátne hranice začiatkom apríla. Cestovný ruch tvorí približne 20 percent z celkového HDP krajiny.



Hoci bola táto juhoázijská krajina jednou z prvých, ktorá zaznamenala prípady koronavírusu mimo Číny, dosiaľ hlási iba 3129 nakazených pacientov a 58 úmrtí v dôsledku choroby COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2.



Predstavitelia turistického odvetvia dúfajú, že Thajsko otvorí hranice aspoň pre okolité krajiny s podobnou epidemiologickou situáciou. Diskutuje sa o Číne, Vietname, Južnej Kórei, Austrálii a Novom Zélande.



S týmito krajinami by Thajsko mohlo uzavrieť tzv. "cestovateľské bubliny, v rámci ktorých by obyvatelia mohli cestovať bez nutnosti absolvovať 14-dňovú karanténu," vysvetlil hovorca štátneho centra pre COVID-19.



Dátum otvorenia hraníc zatiaľ vláda nestanovila. O ďalších krokoch rozhodnú rokovania medzi predstaviteľmi ministerstva zdravotníctva a ministerstva pre cestovný ruch.



Už dnes je však jasné, že všetci turisti budú pred vstupom do krajiny povinní absolvovať "zdravotnú prehliadku" a mať platné poistenie.



V Thajsku naďalej platí prísne obmedzenia pohybu, ktoré vláda plánuje uvoľniť 15. júna.



Bary, kluby aj masážne salóny však zostanú zatvorené.