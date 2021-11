Thajsko otvorilo hranice pre turistov z viac ako 60 krajín

Bangkok 1. novembra (TASR) – Thajsko v pondelok po roku a pol znovu otvorilo svoje hranice pre turistov. Plne zaočkovaní cestujúci zo 63 krajín môžu vstúpiť do kráľovstva v juhovýchodnej Ázii s negatívnym testom, no bez nutnosti podstúpiť izoláciu. Informovala o tom agentúra DPA.



Thajské úrady cez víkend znova rozšírili príslušný zoznam "nízkorizikových" krajín, na ktorom sa ocitlo ďalších 17 krajín vrátane Slovenska, vyplýva zo správy denníka Bangkok Post.



Thajsko potrebuje naliehavo príjmy z odvetvia cestovného ruchu, ktoré koronakríza takmer úplne ochromila. Do krajiny prichádzalo pred pandémiou každoročne takmer 40 miliónov návštevníkov a cestovný ruch sa podieľal na HDP krajiny takmer 20 percentami.



Tentoraz úrady očakávajú v najbližších šiestich mesiacoch viac než milión zahraničných turistov. Na letisko v Bangkoku priletí v pondelok 61 letov, pričom thajská metropola otvorí aj svoje hlavné turistické atrakcie vrátane niekoľko mesiacov uzavretého Veľkého paláca, píše DPA.



Vláda sa tiež snaží zmierňovať obmedzenia a namiesto komplikovaného systému povoľovania vstupu zaviedla tzv. Thailand Pass, o ktorý musia návštevníci požiadať online. Zrušila tiež nočný zákaz vychádzania – aspoň v Bangkoku – a reštaurácie môžu znova podávať alkohol. Všade však platí povinnosť nosiť rúška.



Turisti môžu do Thajska prísť, ak sa v posledných 21 dňoch zdržiavali na území 63 nízkorizikových krajín, pričom potrebujú negatívny PCR test starý najviac 72 hodín. Po príchode znova absolvujú PCR test a počkajú na výsledky v niektorom z hotelov schválených vládou, v ktorom si zarezervujú jednu noc. Ak budú mať negatívny výsledok, môžu sa od druhého dňa pohybovať voľne v krajine. Nezaočkovaní ľudia musia stráviť desať dní v izolácii v hoteli.



Mnohí zo 70 miliónov Thajčanov sa však na otváranie krajiny pozerajú s obavami. Bangkok Post informoval, že až 92 percent respondentov prieskumu ministerstva zdravotníctva sa bojí novej vlny pandémie. Podľa odhadov je proti koronavírusu plne zaočkovaných len 42 percent obyvateľov krajiny, mnohí čínskymi vakcínami.



V pondelok hlásili thajské úrady 8165 nových prípadov nákazy a 55 úmrtí v súvislosti s covidom.