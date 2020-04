Thajsko oznámilo celoštátny zákaz vychádzania

Bangkok 2. apríla (TASR) - V Thajsku začne od piatku platiť celoštátny zákaz vychádzania. Oznámil to vo štvrtok podľa britského denník The Guardian thajský premiér Prajut Čan-o-ča.



Premiér uviedol, že nové nariadenie zakazuje byť ľuďom na ulici od 22.00 h do 04.00 h miestneho času. Dôvodom tohto opatrenia je snaha zabrániť ďalšiemu šíreniu nového koronavírusu.



Každému, kto tento zákaz poruší, hrozí trest odňatia slobody až do výšky dvoch rokov. Niektorí jednotlivci, ako sú napríklad lekári, majú udelenú výnimku.



Thajsko dosiaľ potvrdilo 1771 prípadov nákazy koronavírusu a 12 úmrtí. Takmer polovicu z celkového počtu prípadov zaznamenali v hlavnom meste Bangkok. V stredu thajské úrady potvrdili 120 nových prípadov.