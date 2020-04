Thajsko plánuje predĺžiť stav núdze v krajine do 31. mája

Bangkok 27. apríla (TASR) - Thajská vláda plánuje v snahe spomaliť šírenie nového koronavírusu predĺžiť núdzový stav v krajine o ďalší mesiac. Oznámil to v pondelok hovorca vládnej pracovnej skupiny zameranej na boj proti koronavírusu Tchavísin Vitnujótchin s tým, že stav núdze bude v krajine platiť do 31. mája. Vyžaduje si to ešte súhlas členov vlády, ktorí sa majú stretnúť v utorok, píše agentúra DPA.



Vládny dekrét, ktorým bol zavedený stav núdze v Thajsku, bol schválený 26. marca a pôvodne mal platiť do 30. apríla - na základe príslušných zákonov je však možné ho predĺžiť až do troch mesiacov.



Núdzový stav premiérovi krajiny udeľuje rozsiahle právomoci týkajúce sa zavádzania nariadení, ako aj ich vynútiteľnosti.



Predĺženie stavu núdze znamená, že v Thajsku zostanú v platnosti viaceré opatrenia, ako napríklad zákaz vychádzania od 22.00 h do 04.00 h, zákazy spoločenských zhromaždení, ako aj obmedzenia cestovania, povedal hovorca. "Stav núdze viedol k stálemu zníženiu počtu nových denných prípadov (nakazených)," zdôvodnil predĺženie tohto opatrenia. Dodal, že môže dôjsť k zmierneniu niektorých opatrení, ako aj to, že sa budú prehodnocovať každých 14 dní.



V pondelok Thajsko oznámilo tiež predĺženie zákazu všetkých medzinárodných letov do 31. mája.



Thajsko ohlásilo v pondelok deväť nových prípadov nákazy a jedno úmrtie na ochorenie COVID-19. V marci pritom denne bežne evidovali viac než sto nových prípadov. Celkovo v krajine zaznamenali 2931 infikovaných a 52 smrteľných obetí.