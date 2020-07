V Thajsku po vyše 60 rokoch spopolnili telo údajného masového vraha

Bangkok 24. júla (TASR) - Telo známeho údajného masového vraha a kanibala bolo vo štvrtok po viac ako 60-tich rokoch obradne spopolnené v thajskom budhistickom chráme. Informovala o tom agentúra DPA.



Mladého čínskeho prisťahovalca odsúdili za vraždu siedmich detí v roku 1958. Si Wej Se-ung podľa obžaloby svojim obetiam tiež po smrti odstraňoval niektoré orgány a následne ich konzumoval. Popravili ho zastrelením o rok neskôr vo veku 32 rokov.



Priznal sa len k jednej vražde, obvinenia z ostatných trestných činov vrátane kanibalizmu však až do smrti odmietal.



Jeho zabalzamované telo bolo až doteraz vystavené v sklenej vitríne v nemocnici v thajskom hlavnom meste Bangkok. Na vrchnej časti vitríny bol až do mája 2019 nápis "kanibal", ktorý neskôr zmenili na "väzeň odsúdený na trest smrti", píše DPA. Stalo sa tak po tom, čo sa na internete rozšírila petícia, prostredníctvom ktorej viac ako 10.000 ľudí žiadalo, aby úrady Si Wejovi usporiadali riadny pohreb.



Autor petície sa vo štvrtok vyjadril, že ho rozhodnutie potešilo a ukázalo, že "ľudskoprávne požiadavky môžu byť vypočuté", informuje agentúra.



"Bolo by pekné, keby sme sa z tohto boja za ľudské práva poučili a uvedomili si, že tento príklad by sme mali použiť aj pri iných problémoch, ktoré v našej spoločnosti pretrvávajú -, napríklad práve na slobodu politického prejavu alebo rodovej rovnosti," vyjadril sa.



Za posledné desiatky rokov príbeh údajného vraha v Thajsku zľudovel. Thajskí rodičia neposlušné deti strašia tým, že si po ne Si Wej príde, ak sa nebudú slušne správať alebo sa budú často strácať.