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Thajsko po zmenách pravidiel varuje pred deportáciami
Zmeny prichádzajú v čase rastúcej kontroly správania sa návštevníkov tejto krajiny v juhovýchodnej Ázii, ktorej pláže a kultúra lákajú každoročne desiatky miliónov turistov.
Autor TASR
Bangkok 28. augusta (TASR) - Thajská vláda upozornila, že „problémoví“ turisti by mohli čeliť deportácii. V piatok totiž vstúpili v krajine do platnosti nové pravidlá týkajúce sa vyhostenia cudzincov odsúdených za nezákonnú činnosť, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Zmeny prichádzajú v čase rastúcej kontroly správania sa návštevníkov tejto krajiny v juhovýchodnej Ázii, ktorej pláže a kultúra lákajú každoročne desiatky miliónov turistov.
„Problémoví zahraniční turisti alebo pracovníci, ktorí porušujú zákon, musia odísť,“ uviedol minister cestovného ruchu Surasak Pchančaronvorakul v príspevku na sociálnej sieti vo štvrtok neskoro večer.
Jeho vyjadrenie predchádzalo zavedeniu nových pravidiel, na základe ktorých môžu byť cudzinci z Thajska deportovaní, keď boli odsúdení a odpykali si tresty za trestné činy. Patria medzi ne napríklad prekročenie dĺžky platnosti víz, nezákonná práca alebo podnikanie, používanie falošných dokladov či ich falšovanie alebo akýkoľvek iný trestný čin, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na viac ako päť rokov.
Opatrenia, ktoré vláda premiéra Anutina Čánvirakuna schválila v júli, majú podľa úradov „chrániť kultúrne hodnoty Thajska“.
V minulosti sa prípady deportácie posudzovali prevažne individuálne, pripomína AFP. „Thajsko uplatňuje politiku vítania cudzincov za účelom cestovania, práce a podnikania. Zistilo sa však, že niektorí cudzinci nekonali v súlade so zákonom,“ uvádza sa v novom nariadení zverejnenom v kráľovskom vestníku Royal Gazette.
V máji Thajsko oznámilo, že skracuje čas, počas ktorého môžu turisti z väčšiny krajín navštíviť krajinu bez víz, o polovicu – zo 60 na 30 dní. Tento krok nasledoval po sérii medializovaných zadržaní cudzincov za drogovú trestnú činnosť, obchodovanie s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania a za nezákonné prevádzkovanie podnikov, ako sú hotely a školy.
Thajsko očakáva tento rok približne 33,5 milióna zahraničných turistov, čo by bol nárast oproti takmer 33 miliónom návštevníkov v roku 2025, uviedla vláda. Od začiatku roka prilákala krajina 18 miliónov zahraničných turistov, ale podľa najnovších údajov bol počet príchodov o tri percentá nižší ako v rovnakom období minulého roka.
Zmeny prichádzajú v čase rastúcej kontroly správania sa návštevníkov tejto krajiny v juhovýchodnej Ázii, ktorej pláže a kultúra lákajú každoročne desiatky miliónov turistov.
„Problémoví zahraniční turisti alebo pracovníci, ktorí porušujú zákon, musia odísť,“ uviedol minister cestovného ruchu Surasak Pchančaronvorakul v príspevku na sociálnej sieti vo štvrtok neskoro večer.
Jeho vyjadrenie predchádzalo zavedeniu nových pravidiel, na základe ktorých môžu byť cudzinci z Thajska deportovaní, keď boli odsúdení a odpykali si tresty za trestné činy. Patria medzi ne napríklad prekročenie dĺžky platnosti víz, nezákonná práca alebo podnikanie, používanie falošných dokladov či ich falšovanie alebo akýkoľvek iný trestný čin, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na viac ako päť rokov.
Opatrenia, ktoré vláda premiéra Anutina Čánvirakuna schválila v júli, majú podľa úradov „chrániť kultúrne hodnoty Thajska“.
V minulosti sa prípady deportácie posudzovali prevažne individuálne, pripomína AFP. „Thajsko uplatňuje politiku vítania cudzincov za účelom cestovania, práce a podnikania. Zistilo sa však, že niektorí cudzinci nekonali v súlade so zákonom,“ uvádza sa v novom nariadení zverejnenom v kráľovskom vestníku Royal Gazette.
V máji Thajsko oznámilo, že skracuje čas, počas ktorého môžu turisti z väčšiny krajín navštíviť krajinu bez víz, o polovicu – zo 60 na 30 dní. Tento krok nasledoval po sérii medializovaných zadržaní cudzincov za drogovú trestnú činnosť, obchodovanie s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania a za nezákonné prevádzkovanie podnikov, ako sú hotely a školy.
Thajsko očakáva tento rok približne 33,5 milióna zahraničných turistov, čo by bol nárast oproti takmer 33 miliónom návštevníkov v roku 2025, uviedla vláda. Od začiatku roka prilákala krajina 18 miliónov zahraničných turistov, ale podľa najnovších údajov bol počet príchodov o tri percentá nižší ako v rovnakom období minulého roka.