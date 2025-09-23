Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počas ničivých monzúnových povodní v Thajsku zahynuli štyria ľudia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Meteorologický úrad predpovedá do piatku ďalšie silné dažde v severných, stredných a východných provinciách Thajska, vrátane Bangkoku.

Autor TASR
Bangkok 23. septembra (TASR) - Silné povodne v centrálnej časti Thajska si vyžiadali štyri obete, uviedla v utorok národná agentúra pre katastrofy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Povodne tento týždeň ovplyvnili životy viac než 250.000 ľudí žijúcich v provinciách v povodí rieky Menam-Čao-Praja, uviedol vo vyhlásení tamojší úrad pre prevenciu a zmierňovanie katastrof.

V provincii Ajutthaja, severne od hlavného mesta Bangkok, sa pri prenášaní vecí cez zaplavené územie utopili dvaja muži. Ďalší zomrel, keď sa jeho čln prevrátil v provincii Phetchabun. V provincii Phichit zahynulo 17-ročné dievča, ktoré cez zaplavenú oblasť prechádzalo na motorke.

Meteorologický úrad predpovedá do piatku ďalšie silné dažde v severných, stredných a východných provinciách Thajska, vrátane Bangkoku. Hlási aj možnosť lokálnych prívalových povodní.

V Thajsku býva pravidelne silné obdobie dažďov od júna do septembra, ale odborníci tvrdia, že klimatické zmeny spôsobené človekom zintenzívnili extrémne počasie.

V auguste v severnej časti Thajska zahynulo v dôsledku zosuvov pôdy a povodní vyvolaných tajfúnom Kajiki päť osôb a ďalších 15 utrpelo zranenia.

Rozsiahle povodne v Thajsku v roku 2011 zabili viac ako 500 ľudí a poškodili milióny domov.
.

