Počet nových prípadov nákazy koronavírusom v Thajsku klesá

Bangkok 22. apríla (TASR) – Thajské úrady zaevidovali v priebehu uplynulého dňa 15 nových prípadov nákazy patogénom SARS-CoV-2, čím pokračuje trend znižovania počtu novoinfikovaných. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva je v tejto ázijskej krajine celkovo nakazených 2826 ľudí.



V Thajsku dosiaľ podľahlo koronavírusovej chorobe 49 ľudí, informuje tlačová agentúra AFP. Z nemocníc prepustili 244 osôb, uzdravilo sa 2352 pacientov. Celkovo zostáva v zdravotníckej starostlivosti 425 ľudí.



Prvý prípad nákazy zaznamenali v Thajsku 13. januára. Neskôr, 22. marca, krajina zaznamenala najväčší nárast ochorení - 188 prípadov. Od 3. apríla je na celom území Thajska zavedený zákaz vychádzania od 22:00 do 04:0, pričom porušovatelia daného nariadenia čelia trestu odňatia slobody do dvoch rokov a pokute do výšky 40 000 bahtov (1134 eur), informovala tlačová agentúra TASS.



Čínske úrady koncom decembra 2019 upovedomili Svetovú zdravotnícku organizáciu o prepuknutí dovtedy neznámej formy zápalu pľúc v meste Wu-chan. Odvtedy sa pandémia COVID-19 rozšírila takmer do každého kúta planéty.