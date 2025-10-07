< sekcia Zahraničie
Počet obetí monzúnových povodní v Thajsku stúpol na 22
Autor TASR
Bangkok 7. októbra (TASR) - Na najmenej 22 stúpol počet obetí rozsiahlych ničivých povodní v Thajsku, uviedli v utorok miestne úrady. Na miestach naďalej zasahujú záchranné zložky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Podľa úradu pre prevenciu a zmierňovanie katastrof došlo k povodniam až v devätnástich provinciách, pričom medzi najviac zasiahnuté patrili Uttaradit a Ajutthaja. Nepriaznivé podmienky ovplyvnili životy približne 370.000 ľudí.
V Thajsku býva pravidelne silné obdobie dažďov od júna do septembra, ale odborníci tvrdia, že klimatické zmeny spôsobené človekom zintenzívnili extrémne počasie.
V auguste v severnej časti Thajska zahynulo v dôsledku zosuvov pôdy a povodní vyvolaných tajfúnom Kajiki päť osôb a ďalších 15 utrpelo zranenia.
Rozsiahle povodne v Thajsku v roku 2011 zabili viac ako 500 ľudí a poškodili milióny domov.
