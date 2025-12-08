< sekcia Zahraničie
Thajsko podniklo letecké útoky na Kambodžu
Konflikt vyvoláva dlhodobý spor o hranice vytýčené počas francúzskej koloniálnej nadvlády v tejto oblasti.
Autor TASR
Bangkok 8. decembra (TASR) - Thajsko podniklo v pondelok letecké útoky na susednú Kambodžu a pri najnovšej vlne vzájomných ozbrojených stretov zahynul najmenej jeden thajský vojak a štyria kambodžskí civilisti. Z obnovenia bojov v spornom pohraničí sa navzájom obviňujú obe strany, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Kambodžský minister informácií Neth Pheaktra povedal pre AFP, že „pri thajských útokoch v pondelok zahynuli najmenej štyria kambodžskí civilisti“ vrátane ženy, ktorá prišla o život po dopade granátu v provincii Preah Vihear. Zvyšní traja ľudia zahynuli pri ostreľovaní v provincii Oddar Meanchey a viac ako desať civilistov utrpelo zranenia, ozrejmil minister. Thajské úrady evakuovali približne 35.000 osôb z pohraničia, uviedla vo vyhlásení armáda.
Pri päťdňových bojoch medzi Thajskom a Kambodžou v lete 2025 zahynulo 43 osôb a vysídlených bolo približne 300.000 ľudí na oboch stranách hranice, kým nadobudlo platnosť prímerie. Minulý mesiac Thajsko pozastavilo platnosť dohody podporovanej americkým prezidentom Donaldom Trumpom o ukončení nepriateľských operácií s odôvodnením, že výbuch pozemnej míny na hranici zranil niekoľkých vojakov. Odvtedy kambodžskí a thajskí predstavitelia hlásia sporadické potýčky, ku ktorým došlo aj v nedeľu a pondelok.
Konflikt vyvoláva dlhodobý spor o hranice vytýčené počas francúzskej koloniálnej nadvlády v tejto oblasti, pričom obe strany si nárokujú niekoľko hraničných chrámov.
Kambodžský minister informácií Neth Pheaktra povedal pre AFP, že „pri thajských útokoch v pondelok zahynuli najmenej štyria kambodžskí civilisti“ vrátane ženy, ktorá prišla o život po dopade granátu v provincii Preah Vihear. Zvyšní traja ľudia zahynuli pri ostreľovaní v provincii Oddar Meanchey a viac ako desať civilistov utrpelo zranenia, ozrejmil minister. Thajské úrady evakuovali približne 35.000 osôb z pohraničia, uviedla vo vyhlásení armáda.
Pri päťdňových bojoch medzi Thajskom a Kambodžou v lete 2025 zahynulo 43 osôb a vysídlených bolo približne 300.000 ľudí na oboch stranách hranice, kým nadobudlo platnosť prímerie. Minulý mesiac Thajsko pozastavilo platnosť dohody podporovanej americkým prezidentom Donaldom Trumpom o ukončení nepriateľských operácií s odôvodnením, že výbuch pozemnej míny na hranici zranil niekoľkých vojakov. Odvtedy kambodžskí a thajskí predstavitelia hlásia sporadické potýčky, ku ktorým došlo aj v nedeľu a pondelok.
Konflikt vyvoláva dlhodobý spor o hranice vytýčené počas francúzskej koloniálnej nadvlády v tejto oblasti, pričom obe strany si nárokujú niekoľko hraničných chrámov.