Thajsko potvrdilo prvý prípad opičích kiahní nového kmeňa v Ázii

Bangkok 22. augusta (TASR) - Thajsko vo štvrtok potvrdilo prvý známy prípad nového a smrteľnejšieho kmeňa opičích kiahní (mpox) v Ázii. Zistili ho u Európana, ktorý do krajiny pricestoval z Afriky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Pacient pristál v Bangkoku 14. augusta a následne ho poslali do nemocnice s príznakmi opičích kiahní. Oddelenie ministerstva zdravotníctva pre kontrolu chorôb uviedlo, že 66-ročný Európan bol nakazený kiahňami clade 1b. "Thajské oddelenie pre kontrolu chorôb potvrdzuje výsledok laboratórnych testov, ktoré preukázali u pacienta z Európy mpox clade 1b ," uviedlo oddelenie vo vyhlásení a dodalo, že budú o vývoji informovať aj Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO).



"Monitorujeme 43 ľudí, ktorí boli v úzkom kontakte s pacientom. Zatiaľ sa u nich neprejavili žiadne príznaky, no v monitorovaní musíme pokračovať 21 dní," ozrejmilo oddelenie. Zároveň dodalo, že ľudia, ktorí cestujú do Thajska zo 42 rizikových krajín, sú povinní registrovať sa a podstúpiť testovanie po príchode.



Počet prípadov úmrtí na toto ochorenie v Afrike stúpa. Medzi ohniská šírenia patria od júla najmä Konžská demokratická republika, Burundi, Keňa, Rwanda a Uganda, pripomína AFP.



Hoci sú opičie kiahne známe už desaťročia, v poslednom čase sa prudko zvýšil počet prípadov nového smrteľnejšieho a ľahšie šíriteľného kmeňa clade 1b. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) spôsobuje clade 1b smrť v približne 3,6 percenta prípadov. Deti sú najviac ohrozenou skupinou.



Vedúci thajského oddelenia pre kontrolu chorôb vyhlásil, že pravdepodobnosť rýchleho šírenia opičích kiahní je oveľa menšia ako pri ochorení COVID-19, pretože na nakazenie je potrebný blízky kontakt.