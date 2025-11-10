< sekcia Zahraničie
Thajsko pozastavilo uplatňovanie mierovej zmluvy s Kambodžou
Dohodu o mieri popísali 26. októbra v malajzijskom Kuala Lumpure kambodžský premiér Hun Manet a thajský premiér Anutin Čánvirakul.
Autor TASR
Bangkok 10. novembra (TASR) - Thajsko v pondelok oznámilo pozastavenie uplatňovania mierovej zmluvy so susednou Kambodžou po zranení dvoch hliadkujúcich thajských vojakov pri výbuchu nášľapnej míny na spoločnej hranici. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Opatrenia nasledujúce po spoločnom vyhlásení (o mieri), ktoré vykonávame už približne týždeň, sa zastavia vrátane prepustenia 18 zadržiavaných kambodžských vojakov,“ uviedol hovorca thajskej vlády Siripong Angkasakulkiat.
Thajská armáda vo vyhlásení napísala, že po explózii míny v provincii Si Sa Ket utrpel vážne zranenia nohy jeden vojak a druhý je zranený v oblasti hrudníka. „Mysleli sme si, že bezpečnostná hrozba poľavila, ale v skutočnosti sa neznížila,“ vyhlásil thajský premiér Anutin Čánvirakul na tlačovej konferencii.
Kambodža bezprostredne na kroky Thajska nereagovala. Agentúra AFP uvádza, že podobné obvinenia z používania nášľapných mín na spoločnej hranici v minulosti viackrát odmietla. Tamojšie ministerstvo obrany v pondelok vo vyhlásení prisľúbilo „neochvejný záväzok“ k mieru.
Dohodu o mieri popísali 26. októbra v malajzijskom Kuala Lumpure kambodžský premiér Hun Manet a thajský premiér Anutin Čánvirakul. Zmluva má oficiálne ukončiť všetky nepriateľské akcie medzi ich krajinami a vyzýva na rozvíjanie dobrých a priateľských susedských vzťahov. Na podpise sa zúčastnil aj predseda malajzijskej vlády Anwar Ibrahim a americký prezident Donald Trump.
Tzv. mierové dohody z Kuala Lumpuru vychádzajú z prímeria, ktoré Trump pomohol sprostredkovať koncom júla, keď dlhotrvajúci pohraničný spor prerástol do ozbrojeného konfliktu. Napriek deklarovanému pokoju zbraní sa Thajsko a Kambodža obviňovali z jeho porušovania.
Pri pohraničnom konflikte zahynulo najmenej 43 ľudí a státisíce civilistov na oboch stranách bolo nútených opustiť svoje domovy. Thajsko má podľa prvej fázy dohody prepustiť kambodžských vojnových zajatcov a Kambodža začne sťahovať ťažké delostrelectvo zo spornej oblasti. Monitorovať situáciu budú regionálni pozorovatelia, aby sa zabránilo obnoveniu bojov.
Spor o vymedzenie hranice medzi Kambodžou a Thajskom v oblasti známej ako Smaragdový trojuholník má aj politické rozmery. V Thajsku preň ústavný súd pozastavil výkon funkcie premiérke Pethongthán Šinavatrovej. Je vyšetrovaná v prípade uniknutej nahrávky jej telefonického rozhovoru s bývalým premiérom a súčasným predsedom Senátu kambodžského parlamentu Hun Senom, v ktorom kritizovala veliteľa thajskej armády.
