Thajsko predĺži stav núdze pre pandémiu COVID-19 do konca júna

Bangkok 22. mája (TASR) - Thajsko predĺži do konca júna stav núdze vyhlásený z dôvodu pandémie nového koronavírusu. Informoval o tom v piatok tamojší krízový štáb s tým, že ide o snahu udržať počet nakazených pod kontrolou, keďže vláda plánuje zmierniť niektoré zo zavedených obmedzení.



Uplynulý víkend sa po takmer dvoch mesiacoch znovu otvorili nákupné centrá a obchody, keďže došlo k poklesu prípadov nových infekcií, pripomenula agentúra Reuters. Bary, nočné kluby, kiná, detské ihriská a niektoré športoviská sú však naďalej zatvorené.



Krízové centrum navrhlo predĺženie núdzového stavu v reakcii na vývoj pandémie vo svete, ako aj preto, aby sa zabezpečil dostatočný čas na prípravu ďalšieho uvoľnenia obmedzení, ku ktorému má dôjsť začiatkom júna.



Predĺženie stavu núdze v tejto ázijskej krajine musí ešte v utorok schváliť tamojší parlament.



Vláda predĺžila do konca júna aj zákaz medzinárodných letov, ktorý je v platnosti od apríla. Zatvorené zostávajú aj školy - žiaci by sa mali do lavíc vrátiť v júli.



V Thajsku pribudlo v priebehu takmer celého apríla denne menej než desať nových prípadov; v piatok nebol hlásený nijaký nový prípad nákazy ani úmrtie. Celkovo Thajsko eviduje 3037 potvrdených prípadov nákazy a 56 obetí. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo 2910 osôb.