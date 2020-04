Thajsko predĺžilo zákaz predaja alkoholu

Bangkok 20. apríla (TASR) - Thajsko predĺžilo v pondelok platnosť zákazu predaja alkoholu s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19, ktorého pôvodcom je nový druh koronavírusu. Zákaz by mal platiť do 30. apríla. Informovala o tom agentúra DPA.



Zákaz predaja alkoholu bol v Thajsku zavedený ešte 10. apríla, pričom radnica hlavného mesta Bangkok sa na svojom pondelkovom zasadnutí rozhodla jeho platnosť predĺžiť. Konzumácia alkoholu totiž podľa predstaviteľov mesta vedie ľudí k zhromažďovaniu sa do väčších skupiniek, čo môže spôsobiť rýchlejšie šírenie nákazy. Uviedol to hovorca hlavného mesta s tým, že rozhodnutie radnice je v súlade s opatreniami prijatými vo zvyšku krajiny.



Za porušenie nariadenia hrozí trest odňatia slobody vy výške do dvoch rokov, alebo peňažný trest do 100.000 thajských bahtov (približne 2833 eur).



Toto opatrenie prichádza podľa agentúry po tom, ako sa pred jedným z chrámov v thajskej metropole zhromaždilo približne 1000 ľudí v rade na jedlo. Miestne úrady sa obávajú, že podobné situácie, pri ktorých nie sú dodržané pravidlá na obmedzenie sociálnych kontaktov, môžu viesť k rýchlemu rozšíreniu nákazy.



Osoby alebo organizácie, ktoré chcú rozdávať jedlo, musia po novom informovať o svojom zámere radnicu. Tá za týmto účelom špeciálne zriadila 71 stanovíšť, kde je možné rozdávať potraviny bez narušenia karanténnych opatrení.



Počet nových prípadov nákazy ochorením COVID-19 v Thajsku podľa DPA postupne klesá. V pondelok bolo zaznamenaných 27 prípadov. Ešte minulý mesiac sa pritom toto číslo pohybovalo v priemere na úrovni sto infikovaných denne.



Celkovo sa v tejto krajine v juhovýchodnej Ázii novým koronavírusom dokázateľne nakazilo 2792 ľudí z čoho 47 nákaze podľahlo.