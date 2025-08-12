< sekcia Zahraničie
Pri výbuchu míny na hranici s Kambodžou sa zranil thajský vojak
Thajsko a Kambodža vedú už vyše sto rokov trvajúci spor o vymedzenie hranice v oblasti známej ako Smaragdový trojuholník.
Autor TASR
Bangkok 12. augusta (TASR) - Výbuch nášľapnej míny v utorok zranil thajského vojaka, ktorý hliadkoval na hranici s Kambodžou. Thajsko ju obvinilo z umiestnenia nových výbušnín napriek tomu, že krajiny podpísali koncom júla mierovú dohodu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Thajsko a Kambodža vedú už vyše sto rokov trvajúci spor o vymedzenie hranice v oblasti známej ako Smaragdový trojuholník. Situácia eskalovala počas päťdňových potýčok na hraniciach, ktoré sa odohrali koncom júla. Zahynulo pri nich najmenej 43 ľudí a z domovov bolo nútených odísť viac než 300.000 ľudí. Do bojov krajiny okrem vojakov zapojili aj stíhacie lietadlá, delostrelectvo či rakety. Boje sa po uzavretí prímeria skončili 29. júla.
Thajská kráľovská armáda uviedla, že ďalšia pozemná mína vybuchla okolo 9.00 h ráno miestneho času (04.00 h SELČ) a odtrhla nohu vojakovi, ktorý bol na hliadke v blízkosti spornej provincie Surin, kde došlo v júli k spomínaným útokom. V uplynulých týždňoch ide už o štvrtý incident thajských vojakov s nášľapnými mínami.
„Kambodža naďalej tajne kladie pozemné míny, čo predstavuje neustálu hrozbu,“ uviedol vo vyhlásení hovorca thajskej armády. „Thajská armáda bude možno musieť uplatniť svoje právo na sebaobranu,“ dodal.
Kambodža tieto opakované obvinenia odmieta a uviedla, že vojaci sa zranili na mínach nastražených počas vojnových konfliktov v minulosti.
Thajsko a Kambodža si od nadobudnutia platnosti mierovej dohody 29. júla vzájomne vyčítajú porušenie prímeria, avšak minulý týždeň sa obe strany zaviazali toto prímerie predĺžiť. Dohodu sprostredkoval malajzijský premiér a čínski mediátori, rovnako ako aj americký prezident Donald Trump, ktorý sa po uzavretí prímeria na sociálnych médiách označil za „prezidenta mieru“.
Thajsko a Kambodža vedú už vyše sto rokov trvajúci spor o vymedzenie hranice v oblasti známej ako Smaragdový trojuholník. Situácia eskalovala počas päťdňových potýčok na hraniciach, ktoré sa odohrali koncom júla. Zahynulo pri nich najmenej 43 ľudí a z domovov bolo nútených odísť viac než 300.000 ľudí. Do bojov krajiny okrem vojakov zapojili aj stíhacie lietadlá, delostrelectvo či rakety. Boje sa po uzavretí prímeria skončili 29. júla.
Thajská kráľovská armáda uviedla, že ďalšia pozemná mína vybuchla okolo 9.00 h ráno miestneho času (04.00 h SELČ) a odtrhla nohu vojakovi, ktorý bol na hliadke v blízkosti spornej provincie Surin, kde došlo v júli k spomínaným útokom. V uplynulých týždňoch ide už o štvrtý incident thajských vojakov s nášľapnými mínami.
„Kambodža naďalej tajne kladie pozemné míny, čo predstavuje neustálu hrozbu,“ uviedol vo vyhlásení hovorca thajskej armády. „Thajská armáda bude možno musieť uplatniť svoje právo na sebaobranu,“ dodal.
Kambodža tieto opakované obvinenia odmieta a uviedla, že vojaci sa zranili na mínach nastražených počas vojnových konfliktov v minulosti.
Thajsko a Kambodža si od nadobudnutia platnosti mierovej dohody 29. júla vzájomne vyčítajú porušenie prímeria, avšak minulý týždeň sa obe strany zaviazali toto prímerie predĺžiť. Dohodu sprostredkoval malajzijský premiér a čínski mediátori, rovnako ako aj americký prezident Donald Trump, ktorý sa po uzavretí prímeria na sociálnych médiách označil za „prezidenta mieru“.