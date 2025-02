Thajsko prijalo 260 obetí obchodovania s ľuďmi, väčšina sú Etiópčania

Bangkok 13. februára (TASR) - Thajsko prijalo z Mjanmarska 260 obetí obchodovania s ľuďmi, informovala vo štvrtok tamojšia armáda. Stalo sa tak v rámci programu repatriácie a stúpajúcich zásahov proti podvodným skupinám pôsobiacim pozdĺž thajských hraníc. TASR o tom píše na základe správy agentúry Reuters.



"Po preverení osôb a ich štátnej príslušnosti sa zistilo, že ide o ľudí 20 národností," oznámila thajská armáda a dodala, že 138 z nich boli Etiópčania. Všetky osoby pracovali pre niekoľko bližšie nešpecifikovaných podnikov, uviedlo mjanmarské hnutie Buddhisticej armády demokratických Karenov (DKBA).



"Nevieme, ako sa sem dostali," povedal líder DKBA pre Reuters. "Pokračujeme v pátraní po (obetiach) nútenej práce a pošleme ich späť," dodal.



Podľa OSN zločinecké gangy na thajsko-mjanmarskej hranici obchodujú so státisícmi ľudí a nútia ich pracovať v nelegálnych online aktivitách, ktoré údajne dosahujú až miliardové zisky, píše Reuters.



Thajsko začiatkom februára prerušilo dodávky elektriny, pohonných hmôt a internetu do častí Mjanmarska, kde pôsobia tieto nelegálne skupiny. Podľa Reuters to odráža rastúce znepokojenie Bangkoku nad ich vplyvom na životne dôležitý cestovný ruch v krajine.