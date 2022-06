Thajsko ruší povinné rúška, uvoľňuje aj opatrenia pre vstup do krajiny

Bangkok 24. júna (TASR) - Thajská vláda v piatok zrušila povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest na verejnosti. Počet nových prípadov nákazy koronavírusom v krajine stále klesá a vláda dúfa, že sa jej opäť podarí naštartovať cestovný ruch. TASR správu prevzala of agentúry AFP.



Nosenie rúška na verejnosti bolo v Thajsku povinné od polovice minulého roka, keď v krajine začali pribúdať prípady nákazy vtedy dominantným koronavírusovým variantom delta.



"Prekrytie dýchacích ciest chirurgickým či látkovým rúškom je dobrovoľné," vyhlásil thajský premiér Prajut Čanóčchá. Ministerstvo zdravotníctva však ľuďom odporučilo nosiť rúška na miestach s veľkou koncentráciou ľudí a v priestoroch, ktoré nie sú dostatočne vetrané.



V stanovisku vlády sa nespresňuje, či do tejto definície spadá aj mestská hromadná doprava. Prevádzkovateľ metra v Bangkoku však oznámil, že cestujúci budú musieť nosiť rúška i naďalej.



V Thajsku od 1. júla skončí i systém Thailand Pass, v rámci ktorého sa museli ľudia pred vstupom do krajiny zaregistrovať a predložiť potvrdenie o očkovaní. Po novom bude návštevníkom pri príchode stačiť len potvrdenie o očkovaní či negatívny výsledok testu na covid.



Thajská ekonomika, ktorá je závislá najmä od cestovného ruchu, podľa AFP za posledné dva roky upadala. Príčinou bola pandémia koronavírusu a zvyšujúce sa životné náklady.