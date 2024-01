Rusko-bieloruskej skupine hrozí deportácia z Thajska do Ruska

Bangkok 31. januára (TASR) - Niektorí členovia rusko-bieloruskej rockovej skupiny Bi-2, ktorí boli zadržaní počas svojho koncertovania na thajskom dovolenkovom ostrove Phuket, sú naďalej v thajskom väzení pre ilegálnych migrantov.



V stredu o tom informovala agentúra Reuters, ktorá dodala, že sa množia výzvy na obranu rockerov, keďže im hrozí deportácia do Ruska. Skupina Bi-2 je známa svojou kritikou ruského prezidenta Vladimira Putina a ním rozpútanej vojny na Ukrajine.



Viaceré ľudskoprávne organizácie vrátane Human Rights Watch (HRW) varovali, že ak sa hudobníci vrátia do Ruska, budú čeliť "prenasledovaniu" - poukázali pritom na komentáre ruského ministerstva zahraničných vecí, ktoré skupinu obviňujú z "podpory terorizmu".



Na oficiálnom kanáli skupiny na sieti Telegram sa v stredu objavila správa, že spevák skupiny Jegor Bortnik, známy pod umeleckým menom Ľova, medzičasom odcestoval z Thajska do Izraela.



Zvyšok členov skupiny "je stále v migračnom väzení v stiesnenej cele pre 80 ľudí," uvádza sa v príspevku na Telegrame.



Právnik hudobníkov pre ruský exilový spravodajský web Mediazona uviedol, že Rusko žiada vydanie troch zo siedmich zadržaných členov Bi-2, ktorí majú iba ruské občianstvo.



Zvyšok zadržaných, vrátane frontmanov skupiny Ľovu a Alexandra Umana, známeho ako Šura, má izraelské občianstvo. Uman je tiež austrálskym občanom.



Thajskí predstavitelia potvrdili, že minulý týždeň v súvislosti s koncertným vystúpením bez riadnych pracovných povolení v Phukete zatkli "sedem alebo osem" ľudí, ktorým hrozí deportácia.



Policajný zdroj v stredu agentúre AFP povedal, že "štyria alebo piati" sú teraz zadržiavaní v záchytnom centre v Bangkoku.



Organizátori koncertov v Thajsku, firma VPI Event, uviedli, že skupina Bi-2 dostala od thajských úradov všetky potrebné povolenia, ale členom kapely boli omylom vydané turistické víza.



V takýchto prípadoch migračné služby spravidla kontaktujú organizátora podujatia, aby voči nemu uplatnili primerané sankcie.



V tomto prípade sa však pozornosť migračných služieb sústredila výlučne na umelcov, dodala firma VPI Event.



Doplnila, že ruský konzulát na Phukete vyvíjal tlak na zrušenie viacerých koncertov - v decembri tak boli odvolané turné ruských stand-upových komikov Maxima Galkina či Ruslana Belého.



Kapela Bi-2 je v Rusku dobre známa. V roku 2022 bolo niekoľko jej koncertov zrušených, pretože odmietli hrať na mieste s transparentmi podporujúcimi vojnu na Ukrajine. Skupina následne odišla z Ruska.