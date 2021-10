Thajsko sa od novembra otvorí pre turistov z vyše 40 krajín

Bangkok 21. októbra (TASR) - Thajský premiér Prajut Čanóčchá vo štvrtok oznámil, že zaočkovaní turisti z viac ako 40 krajín budú môcť od 1. novembra pricestovať do tohto kráľovstva v juhovýchodnej Ázii bez toho, aby museli následne podstúpiť karanténu. Informovala o tom agentúra AFP.



Minulý týždeň, keď Čanóčchá predstavil plány na znovuotvorenie krajiny, označil za nízkorizikové iba desať krajín. Premiér teraz hovorí o naliehavej potrebe "stimulovať cestovný ruch a ďalšie súvisiace sektory".



"Musíme postupovať rýchlejšie, a to hneď," napísal premiér v príspevku na svojom oficiálnom účte na Facebooku. Dodal, že "musíme podstúpiť" aj riziko nárastu počtu infekcií.



Okrem turistov z Británie, Spojených štátov a Číny vpustí Thajsko i cestujúcich z viacerých štátov EÚ vrátane Francúzska a Nemecka, budú sa však musieť preukázať negatívnym výsledkom PCR testu na nový koronavírus. Po pristátí v Thajsku sa budú musieť dať otestovať znova a zarezervovať si jednu noc v hoteli schválenom vládou, kým nedostanú výsledky.



Na zozname "nízkorizikových" krajín sú aj Kambodža, Malajzia, Singapur, Japonsko, Južná Kórea či Hongkong.



Do Thajska prichádzalo pred pandémiou COVID-19 každoročne takmer 40 miliónov návštevníkov a cestovný ruch sa podieľal na HDP krajiny takmer 20 percentami.



Thajský premiér začiatkom roka oznámil, že predtým než sa krajina opäť otvorí, musí byť zaočkovaných aspoň 70 percent obyvateľov. V súčasnosti je kompletne zaočkovaných len takmer 40 percent ľudí. V krajine denne pribúda zhruba 10.000 nových prípadov nákazy denne, pričom ich nárast spôsobuje vo veľkej miere i nákazlivejší variant delta.



V tejto ázijskej krajine zaznamenali od začiatku pandémie viac ako 1,8 milióna nakazených a tiež 18.559 obetí covidu.