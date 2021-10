Thajsko sa pre niektorých zahraničných turistov otvorí od 1. novembra

Bangkok 11. októbra (TASR) - Thajsko od 1. novembra opäť otvorí svoje hranice pre zaočkovaných návštevníkov, ktorí prichádzajú letecky z krajín s nízkym rizikom nákazy koronavírusom. Oznámil to v pondelok tamojší premiér Prajut Čanóčchá, informovala agentúra AFP.



Do Thajska pred pandémiou COVID-19 prichádzalo každoročne takmer 40 miliónov návštevníkov a cestovný ruch sa podieľal na HDP krajiny takmer 20 percentami, pripomína AFP.



K desiatim krajinám považovaným za nízkorizikové patria Británia, Spojené štáty, Čína, Nemecko či Singapur.



"Keď (turisti) pricestujú, mali by predložiť (negatívny) test na covid... a po príchode sa ešte raz otestovať," uviedol Prajut. Po preukázaní negatívneho výsledku testu sa môžu podľa jeho slov voľne pohybovať po krajine ako Thajčania.



Ide tak o výrazne uvoľnenie súčasných obmedzení platných pre zaočkovaných turistov, ktorí musia v hoteli absolvovať najmenej sedemdňovú karanténu.



Návštevníci, ktorí neprichádzajú z krajín s nízkym rizikom nákazy, sú takisto vítaní, "ale musia zostať v karanténe", dodal Prajut s tým, že v decembri budú na zoznam "zelených" krajín zaradené aj ďalšie štáty.



Thajsko taktiež plánuje do 1. decembra znova povoliť predaj alkoholu v reštauráciách a opätovne otvoriť zábavné podniky, uviedol predseda vlády, píše agentúra Reuters.



V tejto ázijskej krajine zaznamenali od začiatku pandémie viac ako 1,7 milióna nakazených a tiež 17.751 obetí covidu.