Thajsko sa pre zahraničných turistov naplno otvorí o štyri mesiace

Bangkok 16. júna (TASR) - Thajsko sa plánuje pre zahraničných návštevníkov naplno otvoriť o štyri mesiace. Oznámil to v stredu tamojší premiér Prajut Čan-o-ča, informovala agentúra AFP. Cieľom je podľa slov premiéra zachrániť turistický priemysel poznačený pandémiou koronavírusu.



Turistický ruch sa pred pandémiou COVID-19 podieľal na HDP v krajine takmer 20 percentami, pripomína AFP.



"Dávam si za cieľ, aby sme Thajsko mohli do 120 dní odo dneška vyhlásiť za plne otvorené (pre cestovateľov), a aby to turistické centrá, ktoré sú (už) pripravené, dokázali ešte skôr," uviedol v stredu večer miestneho času predseda thajskej vlády v televíznom prejave. Dodal, že k pozmeneniu tohto plánu môže dôjsť, ak vznikne skutočne vážna situácia.



"Viem, že toto rozhodnutie prináša isté riziko... myslím si ale, že ak vezmeme do úvahy ekonomické potreby ľudí, nastal čas, aby sme takto predvídateľné riziko podstúpili," povedal.



Hlavnou prioritou je preto, aby ešte pred otvorením krajiny pre cudzincov dostali aspoň prvú dávku vakcíny proti covidu všetci tamojší obyvatelia. Premiér pritom očakáva, že mesačne sa podarí zaočkovať aspoň desať miliónov ľudí.



"S otváraním krajiny nemôžeme čakať, kým budú všetci kompletne zaočkovaní oboma dávkami alebo dovtedy, kým vírus zo sveta vymizne," dodal.



Thajská vláda čelí kritike za pomalú očkovaciu kampaň. Dosiaľ bola prvá dávka vakcíny podaná približne siedmim percentám obyvateľstva. Tento týždeň došlo ale pre nedostatok vakcín k prerušeniu očkovania.



V tejto ázijskej krajine zaznamenali od začiatku pandémie približne 205 000 nakazených a tiež 1525 obetí covidu.