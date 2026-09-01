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Thajsko skráti dĺžku bezvízového pobytu pre desiatky krajín o polovicu
Návštevníci z Peru, Brazílie a Južnej Kórey budú mať nárok na 90-dňový bezvízový pobyt namiesto doterajších 60 dní.
Autor TASR
Bangkok 1. septembra (TASR) - Thajsko od 15. septembra skráti dĺžku bezvízového pobytu pre turistov z viac ako 60 krajín, vrátane 27 štátov Európskej únie (EÚ), a to zo 60 na 30 dní. V utorok to oznámilo tamojšie ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Hoci je cestovný ruch pre thajskú ekonomiku kľúčový, najnovšie opatrenie je podľa miestnych predstaviteľov súčasťou snáh obmedziť kriminalitu, ktorej sa dopúšťajú cudzinci.
V uplynulom období totiž došlo k sérii zadržaní cudzincov obvinených zo zločinov, ktoré súviseli s drogami, s obchodovaním s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania a s prevádzkovaním podnikov, ako sú hotely či školy, bez príslušných povolení.
Na základe súčasných pravidiel môžu cestujúci z viac ako 90 krajín - vrátane 29 európskych štátov patriacich do schengenského priestoru, Číny, Indie, Spojených štátov a niekoľkých krajín Južnej Ameriky - navštíviť Thajsko bez víz na dobu 60 dní.
Skrátenie bezvízového pobytu na 30 dní sa vzťahuje na viac ako 60 krajín a území, vrátane Číny, USA a 27 krajín EÚ, uviedlo v utorok oddelenie konzulárnych záležitostí thajského ministerstva zahraničných vecí.
Bezvízový režim pre približne 20 ďalších krajín zostáva nejasný, pričom predstaviteľ rezortu diplomacie sa v utorok k tejto veci odmietol vyjadriť.
Návštevníci z Peru, Brazílie a Južnej Kórey budú mať nárok na 90-dňový bezvízový pobyt namiesto doterajších 60 dní.
Thajská vláda kroky na zníženie dĺžky bezvízového pobytu schválila podľa AFP ešte v máji. Minister zahraničných vecí Sihasak Pchuangketkeow vtedy uviedol, že tento plán je súčasťou opatrení zameraných proti osobám, ktoré zneužívajú vízový systém páchaním trestných činov.
Podľa najnovších oficiálnych údajov privítalo Thajsko od začiatku roka 20,9 miliónov zahraničných turistov, čo je o tri percentá menej v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2025, poznamenala agentúra AFP.
Hoci je cestovný ruch pre thajskú ekonomiku kľúčový, najnovšie opatrenie je podľa miestnych predstaviteľov súčasťou snáh obmedziť kriminalitu, ktorej sa dopúšťajú cudzinci.
V uplynulom období totiž došlo k sérii zadržaní cudzincov obvinených zo zločinov, ktoré súviseli s drogami, s obchodovaním s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania a s prevádzkovaním podnikov, ako sú hotely či školy, bez príslušných povolení.
Na základe súčasných pravidiel môžu cestujúci z viac ako 90 krajín - vrátane 29 európskych štátov patriacich do schengenského priestoru, Číny, Indie, Spojených štátov a niekoľkých krajín Južnej Ameriky - navštíviť Thajsko bez víz na dobu 60 dní.
Skrátenie bezvízového pobytu na 30 dní sa vzťahuje na viac ako 60 krajín a území, vrátane Číny, USA a 27 krajín EÚ, uviedlo v utorok oddelenie konzulárnych záležitostí thajského ministerstva zahraničných vecí.
Bezvízový režim pre približne 20 ďalších krajín zostáva nejasný, pričom predstaviteľ rezortu diplomacie sa v utorok k tejto veci odmietol vyjadriť.
Návštevníci z Peru, Brazílie a Južnej Kórey budú mať nárok na 90-dňový bezvízový pobyt namiesto doterajších 60 dní.
Thajská vláda kroky na zníženie dĺžky bezvízového pobytu schválila podľa AFP ešte v máji. Minister zahraničných vecí Sihasak Pchuangketkeow vtedy uviedol, že tento plán je súčasťou opatrení zameraných proti osobám, ktoré zneužívajú vízový systém páchaním trestných činov.
Podľa najnovších oficiálnych údajov privítalo Thajsko od začiatku roka 20,9 miliónov zahraničných turistov, čo je o tri percentá menej v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2025, poznamenala agentúra AFP.