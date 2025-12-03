Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Thajsko skúšobne zrušilo zákaz popoludňajšieho predaja alkoholu

Ilustračná fotka. Foto: TASR

Autor TASR
Bangkok 3. decembra (TASR) — Thajsko v stredu zrušilo 53 rokov starý zákaz popoludňajšieho maloobchodného predaja alkoholických nápojov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.

V prevažne budhistickej krajine naďalej platia prísne zákony o alkohole vrátane zákazu predaja počas náboženských sviatkov a pitie alkoholu sa vníma ako morálny priestupok. V rámci šesťmesačnej skúšobnej lehoty je teraz povolené nakupovať víno, pivo a liehoviny počas predtým zakázaných popoludňajších hodín.

Obchody s alkoholom, bary a iní dodávatelia mali zakázaný predaj alkoholu od 14.00 h do 17.00 h, teraz to bude možné od 11.00 h do polnoci.

Krajina má podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) jednu z najvyšších mier spotreby alkoholu v Ázii, pričom miestni obyvatelia zvyčajne pijú domáce pivá Chang, Singha a Leo.

Údaje WHO ukazujú, že z takmer 200 krajín v roku 2021 sa Thajsko umiestnilo na 16. mieste v počte úmrtí na obyvateľa v cestnej premávke a väčšina incidentov sa pripisuje jazde pod vplyvom alkoholu. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva v rokoch 2019 až 2023 zomrelo na následky jazdy pod vplyvom alkoholu takmer 33.000 ľudí.
.

