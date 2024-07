Thajsko sprísni zákon o držaní marihuany

Bangkok 23. júla (TASR) - Thajsko v budúcnosti pristúpi k prísnejšej regulácii užívania marihuany a jej konzumácia bude povolená iba na medicínske účely. V utorok to uviedol podpredseda vlády Anutin Charnvirakul. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters a portálu Euronews.



Thajsko sa v roku 2022 stalo jednou z prvých krajín Ázie, ktorá úplne dekriminalizovala držanie marihuany. Pri navrhovaní zmeny legislatívy predošlá vláda argumentovala najmä odbremenením preplnených väzníc.



Parlament však neprijal žiadny zákon, ktorý by jej používanie reguloval a to spôsobilo rapídny nárast užívania tejto látky. Obchodníci v celej krajine preto zriadili stovky predajní s marihuanou, ako aj kaviarne zamerané na jej konzumáciu.



Hodnota maloobchodného sektora s marihuanou v Thajsku sa odhaduje na 1,2 miliardy dolárov. Jej ľahká dostupnosť taktiež každý rok priláka množstvo turistov.



Následkom dekriminalizácie preto Thajsko zaznamenalo masívny nárast rekreačných užívateľov. Thajské ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že takmer dvojnásobne vzrástli prípady ľudí, ktorí vyhľadávajú liečbu psychických problémov súvisiacich s marihuanou. Ďalšie štúdie poukázali na to, že užívanie drogy narastá najmä medzi mladými.



Thajská vláda sa preto snaží vrátiť späť k tvrdšej regulácii. Premiér Sréttchá Tchavísin presadzoval opätovnú kriminilizáciu držania marihuany. S týmto krokom však nesúhlasila koaličná strana vicepremiéra Charnvirakula, ktorá dekriminalizáciu v minulosti presadila. Strany sa preto dohodli, že držanie rastliny ostane dekriminalizované, avšak používať sa bude môcť iba na medicínske účely.



Vo volebnej kampani v roku 2023 každá z hlavných strán presadzovala prísnejšiu reguláciu marihuany.