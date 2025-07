STREĽBA NA TRHOVISKU: Hlásia štyri obete

Bangkok 28. júla (TASR) - Ozbrojenec zastrelil v pondelok štyroch pracovníkov bezpečnostnej služby a spôsobil zranenia ďalšej osobe pri útoku na trhovisku s čerstvými potravinami v thajskej metropole Bangkok, uviedla tamojšia polícia. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



„Polícia vyšetruje motív. Zatiaľ to považujeme za masovú streľbu,“ oznámilo vedenie polície v štvrti Bang Sue, kde k streľbe došlo.



Strelec podľa polície spáchal samovraždu a aktuálne sa pracuje na jeho identifikácii. Vyšetruje sa aj to, či tento čin nemá súvislosť s prebiehajúcimi pohraničnými potýčkami medzi thajskou a kambodžskou armádou.



K útoku došlo na trhu Or Tor Kor, neďaleko trhoviska Čatučak, ktorý je hlavnou turistickou destináciou v Bangkoku a každý víkend sa zapĺňa návštevníkmi.



Masové streľby nie sú v Thajsku nezvyčajné, pretože strelné zbrane sa dajú získať pomerne ľahko vďaka laxnému presadzovaniu kontroly zbraní, konštatuje AFP.