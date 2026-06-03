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Thajsko súhlasilo, aby OSN sprostredkovala riešenie sporu s Kambodžou
Podľa thajského vyhlásenia vedie zmierovací proces k nezáväzným odporúčaniam, ktoré strany môžu využiť pri rokovaniach o riešení sporu.
Autor TASR
Bangkok 3. júna (TASR) - Thajsko je „plne pripravené“ zapojiť sa do mediačného procesu pod záštitou OSN, ktorú iniciovala Kambodža v súvislosti so spornými námornými nárokmi, uviedol v stredu thajský minister zahraničných vecí Sihasak Pchuangketkeo. Zároveň sa však zaviazal, že bude brániť záujmy svojej krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Susedná Kambodža v utorok iniciovala proces na vyriešenie spomínaného sporu prostredníctvom mediácie v rámci Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS) týkajúceho sa námorných nárokov v Thajskom zálive, kde sa hodnota podmorských energetických zásob odhaduje na približne 300 miliárd dolárov.
Krajiny vedú už desaťročia spor o námorné územia a vymedzenie svojej vyše 800-kilometrovej pozemnej hranice. Tá je dedičstvom francúzskej koloniálnej éry.
Bangkok a Phnom Penh uzavreli koncom decembra minulého roka prímerie po týždňoch trvajúcich ozbrojených zrážkach v pohraničnej oblasti. Odvtedy sa však opakovane navzájom obviňujú z jeho porušovania.
Rozhodnutie Kambodže začať riešiť spor prostredníctvom mediácie nasledovalo po tom, čo Thajsko v máji vypovedalo bilaterálnu dohodu z roku 2001 o prekrývajúcich sa námorných nárokoch a prieskume energetických zdrojov. Thajský premiér Anutin Čánvirakul vtedy vyhlásil, že jeho vláda zrušila memorandum o porozumení, známe ako MoU 44, kvôli dlhodobej patovej situácii ohľadom jeho implementácie.
Pchuangketkeo vo svojom stredajšom vyhlásení uviedol, že „uponáhľané rozhodnutie“ Kambodže začať povinný zmierovací proces podľa UNCLOS môže skomplikovať snahy o „obnovenie dôvery a istoty potrebnej na obnovu bilaterálnych vzťahov“.
„Thajsko je plne pripravené podniknúť všetky potrebné kroky v súlade s UNCLOS, pričom kladie najväčší dôraz na ochranu záujmov krajiny,“ pokračoval minister.
Podľa thajského vyhlásenia vedie zmierovací proces k nezáväzným odporúčaniam, ktoré strany môžu využiť pri rokovaniach o riešení sporu.
Susedná Kambodža v utorok iniciovala proces na vyriešenie spomínaného sporu prostredníctvom mediácie v rámci Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS) týkajúceho sa námorných nárokov v Thajskom zálive, kde sa hodnota podmorských energetických zásob odhaduje na približne 300 miliárd dolárov.
Krajiny vedú už desaťročia spor o námorné územia a vymedzenie svojej vyše 800-kilometrovej pozemnej hranice. Tá je dedičstvom francúzskej koloniálnej éry.
Bangkok a Phnom Penh uzavreli koncom decembra minulého roka prímerie po týždňoch trvajúcich ozbrojených zrážkach v pohraničnej oblasti. Odvtedy sa však opakovane navzájom obviňujú z jeho porušovania.
Rozhodnutie Kambodže začať riešiť spor prostredníctvom mediácie nasledovalo po tom, čo Thajsko v máji vypovedalo bilaterálnu dohodu z roku 2001 o prekrývajúcich sa námorných nárokoch a prieskume energetických zdrojov. Thajský premiér Anutin Čánvirakul vtedy vyhlásil, že jeho vláda zrušila memorandum o porozumení, známe ako MoU 44, kvôli dlhodobej patovej situácii ohľadom jeho implementácie.
Pchuangketkeo vo svojom stredajšom vyhlásení uviedol, že „uponáhľané rozhodnutie“ Kambodže začať povinný zmierovací proces podľa UNCLOS môže skomplikovať snahy o „obnovenie dôvery a istoty potrebnej na obnovu bilaterálnych vzťahov“.
„Thajsko je plne pripravené podniknúť všetky potrebné kroky v súlade s UNCLOS, pričom kladie najväčší dôraz na ochranu záujmov krajiny,“ pokračoval minister.
Podľa thajského vyhlásenia vedie zmierovací proces k nezáväzným odporúčaniam, ktoré strany môžu využiť pri rokovaniach o riešení sporu.