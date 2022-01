Thajsko umožní turistom vstup bez karantény od 1. februára

Bangkok 20. januára (TASR) - Thajsko obnoví režim cestovania bez potreby karantény od 1. februára, oznámili vo štvrtok miestni predstavitelia. Režim bol pozastavený v dôsledku rýchleho šírenia koronavírusového variantu omikron, informovala agentúra AFP.



Pandemické dopravné obmedzenia negatívne ovplyvnili thajskú ekonomiku, ktorej dominuje práve cestovný ruch. Plne zaočkovaní cestujúci budú môcť v novom režime "test and go" cestovať, pokiaľ podstúpia test na koronavírus v prvý a piaty deň po príchode do krajiny, spresnili príslušné miestne úrady.



Návštevníci budú povinní izolovať sa v hoteli, kým budú čakať na výsledky svojich testov. Takisto si budú musieť stiahnuť sledovaciu aplikáciu na ubezpečenie úradov, že dodržujú platné pravidlá, píše AFP.



Thajsko, snažiac sa dostať z najhoršej ekonomickej situácie od ázijskej finančnej krízy z roku 1997, spustilo režim "test and go" v novembri minulého roka ako alternatívu k dvojtýždňovej hotelovej karanténe. Koncom decembra však program pozastavili v dôsledku obáv z variantu omikron. Počet úmrtí a hospitalizácií sa však prudko nezvyšoval, úrady sa preto rozhodli obnoviť ho, aj keď ho budú priebežne kontrolovať.



V rámci ďalšieho uvoľňovania protipandemických obmedzení budú môcť v reštauráciách v Thajsku servírovať alkohol o dve hodiny dlhšie, teda do 23.00 h, píše AFP.



Thajské ministerstvo pre cestovný ruch odhaduje, že do krajiny v priebehu tohto roka príde zhruba päť miliónov zahraničných návštevníkov. Pre porovnanie, v roku pred začiatkom pandémie tento počet predstavoval 40 miliónov.