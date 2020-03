V Bangkoku uzatvárajú reštaurácie a školy

Bangkok 21. marca (TASR) - Vedenie thajského hlavného mesta Bangkok nariadilo uzavrieť obchodné domy, reštaurácie a školy. Opatrenie, ktoré ma za cieľ dostať pod kontrolu šírenie nového koronavírusu, by malo platiť tri týždne od nedele do 12. apríla, informovala v sobotu agentúra DPA.



Opatrenie sa netýka len reštaurácií, obchodných domov a škôl, ale aj trhovísk, športových štadiónov, golfových ihrísk, holičstiev či masérskych salónov. Výnimku majú len tie prevádzky v Bangkoku, z ktorých si zákazník môže tovar prevziať bez toho, aby do nich vstúpil.



Thajsko potvrdilo v sobotu 89 nových prípadov nákazy koronavírusom, čím sa ich celkový počet zvýšil na 411.



Doteraz v krajine zomrela jedna osoba pozitívne testovaná na koronavírus, 366 ľudí liečia v nemocniciach, pričom 44 osôb sa zotavilo a prepustili ich.



Vo svete doteraz zaznamenali 271.660 prípadov nákazy koronavírusom, 11.401 osôb jej podľahlo. Nákaza sa rozšírila do viac ako 160 krajín, uviedla agentúra AFP, ktorá zostavila bilanciu z oficiálnych zdrojov k sobotňajšiemu poludniu SEČ.