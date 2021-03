Viacero aktivistov obvinili z urážky thajskej monarchie

Bangkok 8. marca (TASR) - Prokuratúra v Thajsku v pondelok obvinila 18 prodemokratických aktivistov z podnecovania k vzbure, pričom proti trom z nich vzniesla ďalšie obvinenie z urážky monarchie. Informovala o tom agentúra AP.



Obvinenia z podnecovania k vzbure, za ktoré možno dostať až sedemročný trest odňatia slobody, súvisia s protivládnou demonštráciou zo septembra minulého roka.



Trom obvineným z porušenia zákona lése-majesté, ktorý zakazuje kritiku členov kráľovskej rodiny, súd zamietol prepustenie na kauciu a previezli ich do väzenia.



Thajské úrady zintenzívnili svoj boj proti osobám zapojeným do študentského protestného hnutia, ktoré žiada odstúpenie premiéra Prajuta Čanóčcháa a jeho vlády, zmenu ústavy a reformu monarchie.



Posledná požiadavka je podľa AP najradikálnejšia a najkontroverznejšia, pretože monarchia zriedka čelí akejkoľvek verejnej kontrole a mnohí ju považujú za nedotknuteľný pilier thajskej identity. Obvineným, ktorí boli uznaní za vinných z porušenia zákona o kritike alebo urážke kľúčových členov kráľovskej rodiny, hrozí za každý priestupok až 15 rokov väzenia.



Jeden z aktivistov zadržaných v pondelok uviedol, že s spolu s ďalšími obvinenými aktivistami bude v boji pokračovať aj z väzenia. "Hnutie bude pokračovať bez ohľadu na to, čo sa stane," povedal.



Úrady minulý mesiac v súvislosti s lése-majesté obvinili štyroch vedúcich predstaviteľov protestov a zamietli ich prepustenie na kauciu, pripomína AP.