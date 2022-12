Vrcholného predstaviteľa pre ochranu prírody v Thajsku zatkli

Bangkok 27. decembra (TASR) - Popredného thajského predstaviteľa povereného ochranou prírody zatkli v utorok pre obvinenia z korupcie. Polícia uviedla, že ho prichytila pri preberaní úplatku a že v jeho úrade našla hotovosť v prepočte 144.000 dolárov. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Ratčadá Surijákul Na Ajuttchajá, generálny riaditeľ Úradu pre národné parky a ochranu divo žijúcich zvierat a rastlín, bol do funkcie vymenovaný vo februári.



Riadil programy na ochranu životného prostredia a ohrozených druhov zvierat v Thajskom kráľovstve, pričom dohliadal na vyše 150 národných parkov.



"Policajti ho zatkli pri preberaní peňazí, takže dôkazy sú úplne jasné," povedal šéf policajného protikorupčného útvaru Čarúnkíant Pchánkév.



Polícia prehľadala Ratčadov úrad v thajskom hlavnom meste Bangkok po tom, čo ho zatkla, a našla okolo päť miliónov bahtov (144.000 dolárov) v hotovosti.



Ratčadá všetky obvinenia popiera.



Snímky zverejnené thajskou políciou zachytávajú balíčky bankoviek a hnedé obálky.



"Polícia vzala 98.000 bahtov ako dôkaz," dodal Čarúnkíant.



Národná protikorupčná agentúra (NACC) v oznámení napísala, že Ratčadá "zneužíval svoju moc na prijímanie peňazí od podriadených; výmenou za to im ponechal pracovné miesta".



NACC uviedla, že Ratčadovi podriadení boli nútení platiť mu okrem jednorazovej platby do výšky 300.000 bahtov aj mesačný poplatok – inak im hrozilo preloženie na "odľahlé miesta ďaleko od ich domova".