Thajsko vyhostilo do Číny 40 Ujgurov, niektoré krajiny to kritizujú

Bangkok 27. februára (TASR) - Thajsko vo štvrtok deportovalo 40 Ujgurov do Číny napriek varovaniam ľudskoprávnych organizácií, že po príchode môžu čeliť perzekúciám. Konanie už odsúdili Organizácia Spojených národov (OSN), Spojené štáty, Nemecko, Spojené kráľovstvo alebo Európska únia. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



"Čínska vláda napísala thajskej vláde list, v ktorom vyjadrila úprimný zámer postarať sa o Ujgurov a sľúbila, že im zabezpečí ubytovanie a bezpečnosť," uviedol šéf thajskej polície Kitrat Phanphet. Dodal, že odovzdanie prebehlo hladko a Ujguri sa mu nebránili.



Niektoré štáty obvinili Čínu z porušovania ľudských práv v severozápadnom regióne Sin-ťiang obývanom moslimskou menšinou Ujgurov. Peking obvinenia popiera.



"Dôrazne odsudzujeme nútený návrat najmenej 40 Ujgurov z Thajska do Číny, kde im nie sú zaručené práva na spravodlivý proces a kde Ujguri čelia prenasledovaniu, nútenej práci a mučeniu," uviedol americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.



Podľa šéfky nemeckej diplomacie Annaleny Baerbockovej môžu Ujgurov po príchode v Číne čakať "závažné porušovania ľudských práv". Peking preto vyzvala, aby "rešpektoval a chránil práva deportovaných a ich rodín".



"Spojené kráľovstvo s rozhodnutím Thajska zásadne nesúhlasí," skonštatoval britský minister zahraničných vecí David Lammy. Európska únia vyjadrila nad konaním thajskej vlády "hlboké poľutovanie".



Podľa čínskeho ministerstva verejnej bezpečnosti deportovali "40 čínskych nelegálnych utečencov" v súlade s medzinárodným právom. "(Ujguri) a ich rodiny utrpeli veľkú ujmu a ich príbuzní opakovane žiadali čínsku vládu o pomoc, aby sa mohli vrátiť do náručia vlasti," uviedlo ministerstvo.



Čína a Thajsko spolupracujú na návrate tisícov čínskych pracovníkov z podvodných spoločností nachádzajúcich sa zväčša v Mjanmarsku. Thajsko pre nich funguje ako medzizastávka pre návraty.



Skupinu Ujgurov zadržali počas rokov 2013 a 2014, odkedy sa nachádzali v migračných centrách po celom Thajsku. Podľa OSN zaobchádzanie Číny s menšinou Ujgurov môže predstavovať "zločiny proti ľudskosti" a Spojené štáty to označili za "genocídu".



Thajsko deportovalo 109 Ujgurov do Číny aj v roku 2015.