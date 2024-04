Thajsko zažíva vlnu horúčav, vyžiadali si už 30 životov

Bangkok 25. apríla (TASR) - Thajské úrady varovali vo štvrtok pred novou vlnou horúčav, v dôsledku ktorých v tejto krajine prišlo od začiatku roka o život už najmenej 30 ľudí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Extrémne horúčavy sa očakávajú v metropole Bangkok, ale aj na severe a severovýchode kráľovstva. V hlavnom meste už v stredu teploty dosahovali 40,1 stupňov Celzia, pričom obdobné hodnoty sa očakávajú aj vo štvrtok. Očakáva sa, že hodnota tepelného indexu sa vyšplhá až na 52 stupňov Celzia. Ide o ukazovateľ pocitovej teploty, ktorý zohľadňuje vlhkosť, rýchlosť vetra a ďalšie faktory, pričom v Bangkoku momentálne dosahuje "mimoriadne nebezpečnú" úroveň.



Extrémne horúčavy postihli tento týždeň časti južnej a juhovýchodnej Ázie. Na Filipínach v dôsledku nich došlo k prerušeniu výučby na školách a v Bangladéši sa veriaci modlili za prehánky. Obzvlášť vysoké teploty (až do 45,9 stupňov Celzia) zaznamenali v stredu aj v Mjanmarsku, pričom sa očakáva, že ešte porastú. Apríl je v tejto oblasti zvyčajne obzvlášť teplým mesiacom, tento rok sú však horúčavy ešte horšie v dôsledku klimatického javu El Niňo.



Thajské ministerstvo zdravotníctva v stredu večer uviedlo, že od 1. januára do 17. apríla zomrelo v dôsledku úpalu 30 ľudí. Vlani pritom za celý rok pritom zaznamenali 37 takýchto úmrtí.



Thajské úrady teraz vyzývajú starších ľudí a osoby so zdravotnými komplikáciami vrátane obezity, aby zostali doma a pravidelne pili vodu.